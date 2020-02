Wirsing-Turm gesprengt: Spektakuläre Bilder aus Regensburg

Deutschlandweit einzigartige Sprengung

Laut Projektleiter Simon Lehmeyer sind keine Schäden entstanden: "So weit wie wir es jetzt erkennen können, hat alles genau nach Plan funktioniert. Uns fällt ein Stein vom Herzen". In nur vier Sekunden ist das 30-Meter hohe Gebäude in sich zusammengefallen. Auch die Staubwolke, die bei der Sprengung entstanden ist, ist bei weitem nicht so schlimm ausgefallen, wie Lehmeyer erwartet hatte. Dafür haben 12 Planschbecken mit insgesamt 30.000 Liter Wasser gesorgt, die mitgesprengt wurden. Deutschlandweit wurde der Vorgang mit den Planschbecken erstmals durchgeführt.

Stadt: Sprengung sei "wichtiger Meilenstein"

Die Sprengung des Wirsing-Turms ist ein wichtiger "Meilenstein beim Abbruch des sogenannten Kepler-Areals", wie die Stadt mitteilte. Voraussichtlich 2021 soll auf dem Gelände der neue Interims-ZOB in Betrieb gehen.