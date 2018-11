WirfeiernBayern: 360-Grad-Videos zeigen Vielfalt Bayerns

Gemeinschaft und Vielfalt in Bayern

Bayerische Feuerwehren: Die Arbeit einer freiwilligen Feuerwehr ist spannend und vielfältig. Ein Übungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Aresing zeigt anschaulich, was einen dort alles erwarten kann. Mitglieder dieser und vieler weiterer Werks-, Berufs- oder freiwilliger Feuerwehren aus Bayern treffen sich in der Facebook-Gruppe "Bayerische Feuerwehren", um Informationen und Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Viele Mitglieder kennen sich persönlich, haben zusammen Übungen gemeistert, bei Einsätzen Hilfe geleistet und gemeinsam Menschen gerettet. Hier geht's zum 360-Grad-Video "Bayerische Feuerwehren".

Bayerische Mamis: Als frisch gebackene Mutter hat man viele Fragen und Sorgen. Um mit diesen nicht alleine dazustehen, hat Nicole Bielke die Gruppe “Bayerische Mamis” gegründet. Sie dient als Anlaufstelle für Mamas und werdende Mütter aus Bayern. Hier können sich die Frauen austauschen, andere Mütter aus ihrer Umgebung kennenlernen und sich zu gemeinsamen Ausflügen mit den Kindern verabreden. Im Video lernt man Nicole und ihre Gruppe kennen und kann mehr über ihren Alltag erfahren. Hier geht's zum 360-Grad-Video "Bayerische Mamis".

Klettern in Franken: In der Fränkischen Schweiz liegt eine der schwierigsten Kletterrouten Europas, die "Action Directe". Im Video wurden drei Mitglieder der Facebook-Gruppe "Klettern in Franken" bei ihrem Aufstieg begleitet. Die Route ist eine von vielen, über die sich die Kletterer in ihrer Gruppe austauschen. Sie suchen gemeinsam nach neuen Herausforderungen, tauschen wertvolle Tipps aus und verabreden sich regelmäßig zu Klettertouren in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz. Hier geht's zum 360-Grad-Video "Klettern in Franken".

Hirschlederne & Dirndlgewand: Einen Wiesnbesuch mit 125 Trachtlern kann man in diesem Video miterleben und aus erster Hand erfahren, was die traditionelle bayerische Tracht ausmacht. Die Mitglieder der Gruppe treffen sich regelmäßig, um das bayerische Brauchtum auch außerhalb von Trachtenvereinen zu pflegen. Die Mitglieder haben zum Ziel, die Liebe für die landestypische Kleidung am Leben zu erhalten und den Gegensatz von Tradition und Moderne aufzuheben. Hier geht's zum 360-Grad-Video "Hirschlederne & Dirndlgewand".

Schatzsucher in Bayern: Die Mitglieder dieser Gruppe verabreden sich regelmäßig, um mit Metalldetektoren auf organisierte Schatzsuchen zu gehen. Entweder in kleinen Gruppen oder auch in großer Runde mit bis zu 250 Teilnehmern. Wie so eine Schatzsuche aussehen und was man so finden kann, zeigt dieses Video. In ihrer Gruppe tauschen sich die Hobby-Schatzsucher über Entdeckungstouren aus, zeigen ihre Funde und sprechen über die beste Ausrüstung. Hier geht's zum 360-Grad-Video "Schatzsucher in Bayern".