Wird zu viel gefeiert? Angespannte Leergut-Lage in Mainfranken

Wer in Unterfranken Getränke verkaufen will, muss gerade nicht zuletzt um passende Behältnisse bangen. Die Initiative "Wir sind Rhöner Bier" hat bei Facebook einen "Hilferuf" geteilt, in dem Kunden gebeten werden, Leergut abzugeben: "Jede volle Leergutkiste zählt", heißt es dort.

Vereine in Feierlaune

Das bestätigt auch der örtliche Getränkehändler Markus Pfister von Central Getränke aus Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld gegenüber dem BR. Derzeit werde viel gefeiert, fast zu viel, so Pfister. Kleine Vereine, Sportvereine, Kindergärten sind demnach in Feierlaune. "Alle wollen etwas feiern und umso mehr Leergut – oder erstmal Vollgut – ist unterwegs und es kommt natürlich dann sehr schleppend erst zurück", berichtet er.

Hinzu komme. dass die Kunden heute dazu neigten, Getränke in größeren Mengen zu kaufen und zu Hause lagern. Neben Glasflaschen fehlen laut Pfister gerade auch die leeren Kisten. Eine neue Kiste koste demnach aktuell rund 7 Euro, das Pfand betrage nur 1,50 Euro. Jede Kiste, die nicht zurückkomme, sei daher auch ein finanzielles Problem.

Auch Fachkräftemangel kommt dazu

Leergut-Engpässe kennt auch die Brauerei Eder & Heylands aus Großostheim im Landkreis Aschaffenburg, die etwa das Schlappeseppel-Bier braut. Laut Braumeister Markus Sabel sind die Probleme aktuell unter dem Niveau in Vorjahren, aber durchaus spürbar.

Dafür gibt es aus Sabels Sicht eine Reihe von Gründen: Einerseits mangelnde "Disziplin" bei den Kunden, was die Rückgabe von Leergut angeht, aber auch bestimmte Marketingmechanismen und allgemeine Probleme. Beispiele hierfür sind laut Sabel etwa der Fachkräftemangel in der Logistik oder der hohe Anteil von Fremdflaschen im Leergut, die die Brauerei nicht für Schlappeseppel-Biere nutzen kann.

Von nur punktuellen Problemen weiß Luis Pfeuffer-Martin von Martinsbräu im Landkreis Main-Spessart zu berichten. Die Marktheidenfelder Brauerei lässt ihr Bier allerdings auch bereits seit Jahren von einem Dienstleister in Flaschen abfüllen.