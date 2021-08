Wird Pfeffenhausen ein Wasserstoff-Forschungszentrum?

Der Markt Pfeffenhausen im Landkreis Landshut hat Großes vor: Als Kandidat für Bayern zählt Pfeffenhausen zu den Finalisten einer Ausschreibung des Bundesverkehrsministeriums - neben den Städten Chemnitz und Duisburg. Es geht um die Vergabe eines nationalen Wasserstoffzentrums und damit um eine langfristige Entscheidung: Wo entsteht in den nächsten Jahren einer der wichtigsten Forschungsstandorte für die Anwendung von Wasserstofftechnologie?

Bayern will zweistelligen Millionenbetrag investieren

Dafür stellt die Staatsregierung eine finanzielle Unterstützung in Aussicht. Zusätzlich zu den Mitteln, die der Bund in das Projekt fließen lässt, soll ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Das sagte Wirtschaftsminister und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger im BR-Interview. Er geht davon aus, dass der Zuschlag nach Pfeffenhausen und damit in seinen Wahlkreis geht.

Neben der Staatsregierung unterstützen auch namhafte Partner aus ganz Bayern das Vorhaben. Seitens der Wissenschaft beteiligen sich die Technische Universität München und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg. Hinzu kommen Wirtschaftsunternehmen, viele davon auch aus der Region.

Anbindung an Automobilstandorte

Der Standort Pfeffenhausen besteche auch durch seine Lage im Umfeld der bayerischen Automobilindustrie, heißt es. Ein Schwerpunkt der Forschung soll sich nämlich mit neuen Antriebsarten befassen. Das sei auch in der Klimadebatte ein wichtiger Baustein.

Auf einer zwölf Hektar großen Fläche vor den Toren von Pfeffenhausen könnte das neue Zentrum entstehen. Bereits in der Anfangsphase ist von rund einhundert Arbeitsplätzen die Rede. Eine Entscheidung über die Vergabe wird in der kommenden Woche erwartet.