Kirchen irritiert über Oster-Lockdown

Die Verunsicherung darüber, wie in diesem Jahr Ostern gefeiert werden kann, ist in den Kirchengemeinden groß. Der evangelische Pfarrer Klaus Weber aus Regensburg sagt, mit dem "Wunsch" der Bundes- oder Landesregierung könne er schlecht umgehen.

Er hätte lieber eine klare Ansage, was unter welchen Bedingungen erlaubt sei: "Ich befürchte, dass die Verantwortung nach unten durchdelegiert wird. Wenn die Kanzlerin sagt, wir wünschen uns das, und der bayerische Staat auch sagt, wir wünschen uns das, dass dann die bayerische Landeskirche sagt: Entsprechen Sie dem Wunsch! Und dass wir dann hier vor Ort in den Gemeinden entscheiden müssen, wie wir es Ostern halten."

Bundesregierung bittet um Absage der Gottesdienste

Geht es nach dem Willen von Bund und Ländern bleiben die Kirchen auch in diesem Jahr an Ostern leer. Und das hieße: Keine Andacht zur Sterbestunde Jesu, keine Osternacht, kein festlicher Ostergottesdienst. Viele Gläubige haben dafür wenig oder kein Verständnis.

Kirchen vertrauen auf Hygienekonzepte

Die Kirchen hat der Bund-Länder-Vorstoß kalt erwischt. Noch gestern war der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm fest davon überzeugt, Gemeindegottesdienste an Ostern in den Kirchen feiern zu können. Über das Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen zeigt er sich nun überrascht.

Zumal die Kirchen in den letzten Monaten ihre Hygienekonzepte immer wieder nachjustiert hätten. In allen Kirchen gelten strenge Abstandsregeln, Maskenpflicht und Obergrenzen für Gottesdienstbesucher. Gemeindegesang ist in den meisten Bistümern und Landeskirchen verboten. In Bayern müssen Gottesdienstbesucher sogar eine FFP2-Maske tragen. Bedford-Strohm erwartet jetzt, dass die Bundeskanzlerin in den angekündigten Gesprächen erläutert, "warum die bewährten Hygieneschutz-Maßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdienste haben, nun nicht mehr ausreichen sollen." Anschließend würden die Kirchen in ihren Gremien beraten, wie man mit der Bitte umgehe.

Kommt Widerstand aus den Kirchen?

Es deutet sich an: So leicht wollen sich die Kirchen – anders als Ostern vor einem Jahr – dem politischen Kurs nicht fügen. Damals waren alle Gottesdienste verboten worden, die Kirchen übertrugen Livestreams im Internet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, kündigte nun an, auf die öffentlichen Messen an Ostern in diesem Jahr nicht verzichten zu wollen. Ostern sei ein wichtiges Fest für die Kirche, die Gottesdienste seien kein Beiwerk, sagte er.

Auch Michael Gerber, Bischof von Fulda, will trotz der Empfehlung aus Berlin in diesem Jahr an den Kartagen und zu Ostern Präsenz-Gottesdienste feiern. "Es gibt vom Kirchenrecht her das Recht der Gläubigen auf Eucharistie, das kann ich als Bischof nicht so ohne weiteres aushebeln."

Söder: Präsenzgottesdienste möglich

In beiden großen Kirchen wird jetzt über den Kurs in Sachen Ostern beraten. Gespräche mit den Ländern laufen schon oder sind geplant. Seitens der Bundesländer kommen inzwischen erste Reaktionen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat inzwischen eingeräumt, die Möglichkeit zu Präsenzgottesdiensten bleibe bestehen. Auch Sachsen-Anhalt will den Kirchen keine Vorgaben für die Feier der Ostergottesdienste machen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) warb unterdessen um Verständnis für die Forderung, auf Präsenzgottesdienste an Ostern zu verzichten.