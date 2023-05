Wird der Wolf zur Bedrohung für den Tourismus im Altmühltal?

Landwirte in der Region sind alarmiert

Ein mögliches Wolfsrudel treibt auch die Landwirte in der Region um. Stefan Hauck aus Windischhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat beispielsweise eine Mutterkuh-Herde auf einer Weide in unmittelbarer Nähe eines Waldes stehen. Er hat sich bereits letztes Jahr dazu entschlossen, einen Wolfschutzzaun aufzubauen. Das bedeutet: Es sind mehr Stromdrähte gespannt und tiefer. Das soll den Wolf davon abhalten, unter dem Zaun durchzuschlüpfen. Für ihn ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich weitere Wölfe im Altmühltal niederlassen. "Von dem her besteht dann nur die Möglichkeit, sich der Situation zu stellen und zu überlegen, was zu tun ist."

"Aktionsplan Wolf" empfiehlt Schutzzäune oder Herdenschutzhunde

Im bayerischen "Aktionsplan Wolf" des Landesamtes für Umwelt werden Schutzmaßnahmen wie Zäune oder der Einsatz von Herdenschutzhunden empfohlen. Hauck, wie auch viele andere Landwirte aus der Region, befürchtet allerdings, dass das auf Dauer nicht reichen wird. Der Zaun stelle zwar eine Barriere da, können aber von einzelnen Wölfen auch übersprungen oder untergraben werden, ist sich der Landwirt sicher.

Und auch ein Herdenschutzhund kommt für Stefan Hauck nicht in Frage. "Der Hund braucht Zeit, er muss beschäftigt werden und das ist für mich ein zusätzlicher Aufwand, den ich nicht leisten kann", erklärt der Landwirt. Hinzu kommt, dass der Einsatz von Herdenschutzhunden im engbebauten Bayern auch Probleme mit sich bringe - beispielsweise für Wanderer und ihre Hunde. Denn der Herdenschutzhund könne nicht unterscheiden, ob es sich bei einem Hund um einen Wolf oder ein Haustier handle, meint Hauck. Für den Landwirt, an dessen Weide ein viel begangener Wanderweg entlang führt, sei das keine Option. "Und irgendwann kommt der Punkt, wo die Tiere nicht mehr in der Beweidung sind, sondern im Stall stehen. Und ab dann hat es einen Einfluss auf die Kulturlandschaft."

Im Altmühltal wollen die Betroffenen das Thema Wolf gemeinsam angehen. Stefan Hauck hat sich deswegen mit anderen Landwirten aus Windischhausen zusammengesetzt, um über ihre Befürchtungen zu sprechen.