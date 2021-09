Wird 3G eingehalten? So kontrolliert Augsburgs Ordnungsdienst

Emre Carpan und Erwin Schmidbauer sind etwas nervös. Bei Kontrollen von Medien begleitet zu werden, ist immer heikel für den Ordnungsdienst. Man weiß ja nie, was passiert. Und wenn es dann noch um Corona geht, gilt das gleich doppelt.

Kontrolle zur Mittagszeit

In ihrer dunkelblauen Uniform laufen die beiden zum Augsburger Stadtmarkt. Gerade zur Mittagszeit trifft sich die halbe Augsburger Innenstadt hier zum Essen. Stichprobenartig kontrolliert der Ordnungsdienst, ob die 3G-Regeln eingehalten werden, ob also in Innenräumen nur Geimpfte, Genesene und Getestete anzutreffen sind.

"Bislang haben wir noch keinen Verstoß feststellen können", sagt Einsatzleiter Carpan. "Und die Leute waren auch immer verständnisvoll bei Kontrollen". Ob das heute wieder so ist, wird sich gleich herausstellen. Carpan und Schmidbauer laufen über die Terrasse, hinein in den holzgetäfelten Innenraum einer Gaststätte. An der Wand Maßkrüge, ein Lebkuchenherz, bayerische Wirtshausmöbel.

"Bei ausländischen Nachweisen wird es schwierig"

Bedienung Martina Braun leitet die Beamten gleich wieder nach draußen. Zum Eingang der Terrasse, wo alles kontrolliert und dokumentiert wird. Der Ordnungsdienst blättert durch das Buch, in dem Gäste erfasst werden, schaut, ob QR-Codes für die Apps ausliegen.

Dann ein neuer Gast, genesen und geimpft. So sagt er zumindest. Er zeigt Kellnerin Martina Braun sein Handy. Auf dem Display ein Foto von einem Schreiben, in dem ihm bescheinigt wird, dass er aufgrund seiner Covid-Erkrankung nur eine Impfung benötigt. "Schwierig wird es bei ausländischen Nachweisen", sagt die Bedienung. "Und wenn ich mir nicht sicher bin, wird der Gast nicht bewirtet. Leider."

Warum der Einsatzleiter keinen Beleg sehen will

Emre Carpan und sein Kollege sind zufrieden. Nun gehen sie in den Innenraum. Am Tresen sitzt ein Mann vor einem halbvollen Bierglas. "Wurden Sie von der Bedienung gefragt, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind", will Carpan von dem Mann wissen. Mit einem kurzen "Ja" ist der Einsatzleiter zufrieden. Einen Beleg fordert er nicht.

"Wenn hier nichts wäre, keine Corona-Warn-App, keine Luca-App, kein Block mit Namen, auf denen wie ich sehen konnte die Gäste samt Uhrzeit notiert waren - wenn das alles nicht wäre, dann hätte ich vielleicht nachgefragt", erklärt Carpan. Fingerspitzengefühl, nennt es der junge Mann vom Ordnungsdienst: "Und dann wollen auch den Kunden den Appetit nicht versauen."

"Ich finde das unterste Schublade"

Weiter zum nächsten Restaurant. Hier fragen die beiden Kontrolleure auch nach den 3G-Nachweisen, die von den befragten Gästen im Innenraum ausnahmslos vorgezeigt werden können. Doch es gibt ein anderes Problem: Die Gäste sind nicht registriert. Bis zu 5000 Euro könnten nun fällig werden. Doch die beiden drücken ein Auge zu, ermahnen jedoch den Kellner.

Der ist zwar freundlich zu den beiden Männern vom Ordnungsdienst. Für die Regeln, die er alle in seiner Schicht kontrollieren muss, hat er jedoch kein Verständnis: "Ich finde das unterste Schublade, wenn ich das so sagen darf! Ich finde das ganz schlimm, da kommen wir komplett aus dem Konzept. Wir begrüßen unsere Gäste und weisen sie auf alles hin und dann sind wir auch raus aus der Sache. Auf noch mehr zu achten, ist nicht einfach."

Ab nächster Woche wird geahndet

Ein Mundschutz, der nicht getragen wird, oder ein fehlender QR-Code: Es sind Kleinigkeiten, die Emre Carpan und Erwin Schmidbauer genauer hinschauen lassen, auch wenn es hier nur um die Registrierung ging und nicht um einen 3G Verstoß.

"Wir wollen auch unseren Augsburger Gastronomen nichts", sagt Carpan. Die hatten es nicht leicht in der Pandemie, deswegen sind wir da jetzt noch kulant. Aber ab nächster Woche soll es dann wirklich passen."