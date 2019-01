Wird 2019 ein Borkenkäfer-Jahr?

Wird das Jahr 2019 ein Borkenkäfer-Jahr? Waldbauern aus Niederbayern befürchten genau das. Im langen, heißen Sommer 2018 hat der Schädling nämlich ideale Bedingungen vorgefunden und hat sich ungehindert ausbreiten können. Bei entsprechender Wetterlage in diesem Jahr könnte sich die Lage weiter verschlimmern. Besonders in der Region Passau.

Borkenkäfer haben jede dritte Fichte angefressen

Max Nigl ist Vorsitzender der Waldbauernvereinigung Passau. Er spricht für 2.000 Waldbesitzer, die 8.000 Hektar Wald bewirtschaften. Und diese Waldbesitzer haben ein Problem: "In letzter Zeit kommt der Käfer überall hin. Überall, wo Fichten sind, frisst er sich durch." Etwa ein Drittel aller Fichten ist "Käferholz", befürchtet der WBV-Chef. Der Sturm im Sommer 2017 und die Dürre im letzten Jahr haben den Wald - besonders in der Region Passau - anfällig gemacht. Der Schädling breitet sich ungehindert aus: "Er hat ideale Bedingungen gehabt und drei Mal brüten können. Bei der Epidemie sind wir dem Käfer regelrecht ausgeliefert", so Nigl.

Wird Bohrmehl festgestellt, kommt der sofort raus

Im Nationalpark Bayerischer Wald war die Borkenkäferproblematik 2018 laut Leiter Franz Liebl nicht größer als sonst. Und 2019? Wir müssen auf der Hut sein, warnt Liebl: "Wir gehen dazu über, ab Mitte April intensiv zu kontrollieren. Vor allem die Entwicklungszone. Heißt: Spätestens ab Ende April ist unsere Mannschaft draußen und sucht Bohrmehl. Wird das festgestellt, wird der Baum sofort entnommen."

Genaue Prognosen trauen sich Waldbesitzer und Forstämter momentan noch nicht zu treffen. Es hängt vom Wetter im Frühjahr ab, heißt es und davon, ob die Waldbesitzer es schaffen, bruttaugliches Holz möglichst bis in den März rauszubringen.