Wirbel um Zentrum für Behinderten-Medizin in Augsburg

Wenn etwas weh tut, dann können die meisten das ihrem Arzt auch sagen. Manche schreien gar vor Schmerz. Doch bei Menschen mit Behinderung kann das ganz anders sein. Manche sitzen wie gewohnt da, gehen wie gewohnt in die Werkstatt. Doch sie halten ein Werkzeug anders als sonst. Oder reißen einer eigentlich geliebten Puppe die Haare aus. So drücken manche behinderte Menschen ihren Schmerz aus.

Ungeschulte Augen übersehen solche Hinweise jedoch oft. So kann es passieren, dass ein Knochenbruch über Tage unbehandelt bleibt. Deshalb muss mehr Wissen her. Wie Behinderte Menschen erkranken, wie Medikamente bei ihnen wirken, wie sie gepflegt werden oder wie sie richtig behandelt werden. Erforscht werden soll das in Augsburg - in einem neu zu schaffenden medizinischen Zentrum für Menschen mit Behinderung.

Von bundesweiter Strahlkraft ist die Rede

Von einem Pilotprojekt von bundesweiter Strahlkraft ist die Rede. Heute jedoch meldet eine Nachrichten-Agentur, dass das angekündigte Zentrum nicht verwirklicht werde. Das Projekt werde zusammengestutzt. Und auch die Umsetzung ziehe sich in die Länge.

Tatsache ist: Ein Zentrum wird es in der Tat nicht geben. Stattdessen soll eine Professur für Behinderten-Medizin mit einer eigenständigen Abteilung am Institut für Allgemeinmedizin angegliedert werden. Die enge Anbindung an die Allgemeinmedizin sei jedoch von Beginn an geplant gewesen, so das bayerische Wissenschaftsministerium. Medizin-Experten hätten diese Anbindung empfohlen.

"Professur kommt wie geplant"

Auch werde die Professur wie geplant als sogenannte W3-Professur geschaffen, erklärt die Dekanin der Medizinischen Fakultät, Prof. Martina Kadmon. Solche Professuren sind in der Regel mit Stellen und finanziellen Mitteln ausgestattet. Diese Gelder stünden auch in "ausreichendem" Maß bereit, so das Ministerium. Von einer finanziellen Schrumpfkur für das Projekt könne daher keine Rede sein.

Auch in Ursberg kann man die Aufregung nicht nachvollziehen. Die örtliche St. Camillus-Klinik, die für die knapp 1.000 behinderten Bewohner des Dominikus-Ringeisen-Werks bereit steht, sieht sich nach wie vor mit eingebunden in die Planungen der Professur. Schon heute werden in Ursberg Menschen mit Behinderung behandelt - so gut es die Ausstattung eben zulässt.

Klinik in Ursberg fürchtet um Behandlungs-Chancen

Einziges Bedenken des Geschäftsführers Willi Lunzner: Ein universitäres Zentrum wäre eine wichtige Anlaufstation für Menschen mit Behinderung, wo auch in bedeutendem Umfang und mit modernster Medizintechnik behandelt wird. Hier könnte es nun erstmal Abstriche geben, fürchtet der Geschäftsführer.

Jetzt würde viel davon abhängen, was der Professor oder die Professorin aus der Stelle macht, wie er oder sie die Stelle mit Leben füllt, so Lunzner. Wenn das nah am Patienten sei, könnte es den Betroffenen ebenfalls helfen. Spätestens in eineinhalb Jahren soll die Professur besetzt sein, so Dekanin Kadmon. Sie soll helfen, die medizinische Verbesserung für behinderte Menschen zu erforschen und so zu verbessern.