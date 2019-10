Wirbel um Tuberkulose-Erkrankungen am BKH Straubing

Im Bezirkskrankenhaus Straubing ist ein Patient an einer Form von Tuberkulose erkrankt. Dr. Ludwig Schmid, der ärztliche Leiter des Bezirkskrankenhauses (BKH) Straubing, widerspricht aber auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks einem Zeitungsbericht über eine mögliche Tuberkulose-Gefahr in der Klinik. Das Straubinger Tagblatt hat nach eigenen Angaben von BKH-Mitarbeitern erfahren, dass ein Patient an Tuberkulose erkrankt ist. Weiter behauptet die anonyme Quelle, die Mitarbeiter des BKH seien erst zu spät darüber informiert worden, weswegen sich jetzt mehrere Kollegen angesteckt hätten.

Klinikleitung hat nach eigenen Angaben sofort reagiert

Der kommissarische ärztliche Leiter des Bezirkskrankenhauses stellt die Situation auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks anders dar. Er bestätigt, dass ein Patient an der sogenannten oropharyngealen Tuberkulose erkrankt sei. Diese Art der TBC befällt den Rachenraum, nicht die Lunge. Laut Dr. Schmid hätte das BKH aber erst ein halbes Jahr nach der Einlieferung des Patienten von dessen TBC-Erkrankung erfahren. Danach hätte man sofort alle Hygienevorschriften eingehalten und das Pflegepersonal angewiesen, im Kontakt mit dem Mann einen Mundschutz zu tragen. Auch das Gesundheitsamt sei sofort informiert worden, so Schmid.

Betriebsarzt testet Mitarbeiter

Aktuell seien zwar Mitarbeiter wegen eines TBC Nachweises krank geschrieben, die genaue Anzahl sei ihm aber nicht bekannt. Laut Dr. Schmid hätten sich diese Mitarbeiter aber schon vor Jahren überall mit Tuberkulose infizieren können, die Erkrankung sei aber dann nicht ausgebrochen. Verunsichert durch den Tuberkulose-Fall im BKH hätten sich die Mitarbeiter dann aber testen lassen. Da die Verunsicherung unter den Mitarbeitern aktuell sehr groß ist, gibt es das Angebot, sich vom Betriebsarzt testen zu lassen.