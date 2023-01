Wirbel um Kartenspiel – Fürth und Hof als "hässliche Städte"

Das Spiel ist schon vor fast fünf Jahren entstanden, aus einer Laune heraus, beim Brainstorming, so Verlagssprecherin Anja Bauriedel. Ein lustiges Spiel sollte es werden, einfache Regeln, einfache Elemente. Und ein wenig auffallen – dabei sind die hässlichsten Städte herausgekommen. Diskreditieren wollte man damit die Städte nicht, sondern ein wenig amüsieren. Eigentlich war das Spiel fast vergessen, ein Bestseller wurde es jedenfalls nicht. Bis vor Weihnachten in einigen Foren in Hof das Spiel wiederentdeckt wurde. Diesmal mit Empörung. So weit will Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) nicht gehen, trotzdem meint sie: "Unsere Stadt gehört überhaupt nicht in dieses Quartett, sie ist völlig zu Unrecht dabei."

Hof: Bausünden behoben

Sie vermute, da sei jemand nicht auf dem aktuellen Stand gewesen, sondern habe das Hof der Nachkriegszeit im Kopf. Und der langjährige Schandfleck, das ehemalige Strauß-Areal, das sei ja nun Geschichte. Dieser Schutthaufen mitten in der Stadt macht nun Platz für ein Gesundheitszentrum. Trotzdem ist die Oberbürgermeisterin durchaus auch selbstkritisch, der Zustand des Hauptbahnhof-Empfangsgebäudes sei besonders traurig. Hier bestehe dringend Handlungsbedarf. Letztendlich könne Hof aber "überdurchschnittlich punkten mit Kulturangebot, Genussort, Freizeitqualität, Plätzen und Fassaden, Bedeutung in der deutsch-deutschen Geschichte, als Filmfestivalstadt und natürlich mit unserer neuen Freizeitsportanlage am Eisteich", so Döhla.

Fürth entlockt das nur ein "mildes Lächeln"

Auch in Fürth, das ebenfalls in dem Quartett der Hässlichen zu finden ist, geht der Rathauschef gelassen mit diesem Titel um. "Seit vielen Jahren stetiger Zuzug, super Lebensqualität", meint Thomas Jung (SPD), "so ein Ranking entlockt uns allenfalls ein mildes Lächeln." So wollen es die Verantwortlichen im Verlag auch verstanden wissen.

Grundlage seien Umfragen und andere Kriterien

Das Quartett sei ein Humorartikel. Einerseits haben sie seriöse Kriterien herangezogen – wie etwa die Luftverschmutzung, den Anteil der Grünflächen oder besonderer Attraktionen. Bei den Kategorien fällt dann aber auf, dass das Spiel nicht ganz so ernst genommen werden möchte: "Nebenan ist es schöner", "Wo ist das denn?" oder "Wilder Osten" sind ja keine wissenschaftlichen Standards.

Der Münchner Verlag freut sich über die neue Aufmerksamkeit, wobei das Spiel die Erwartungen mit knapp 6.000 verkauften Exemplaren durchaus erfüllt habe, heißt es vom Verlag. "Das Quartett ist immer noch ein beliebtes Mitbringsel beziehungsweise Geschenk – deutschlandweit“, bestätigt Pressesprecherin Anja Bauriedel. Und sie freue sich über die unerwartete zusätzliche Nachfrage nach dem Spiel. Ob sich das auch in den Verkäufen niederschlagen wird, wissen sie in München noch nicht. Angeblich sollen im Tourismusbüro in Hof schon erste Anfragen für das Spiel aufgelaufen sein.