Wirbel um Handy-Video: Mutmaßlicher Wolf im Chiemgau unterwegs

Die CSU Siegsdorf sei sehr besorgt um die Sicherheit von Menschen und Weidetieren, so heißt es auf Facebook. Man unterstütze die Forderung von Landrat Sigi Walch "der leider dringend notwendigen Entnahme derartiger Wölfe".

Damit wird auf einen Antrag des Landrats Bezug genommen, der nach einem Rissvorfall vom 30. Oktober 2021, die Entnahme des dafür verantwortlichen Wolfs fordert.

Das Video ist auch dem Landesamt für Umwelt (LfU) bekannt. Wildtiermanager haben es ausgewertet. Man gehe von einem Wolf aus, lautet das Ergebnis der ersten Analyse. Allerdings werde die kurze Videosequenz weiter geprüft und muss noch endgültig vom Lupus-Institut verifiziert werden, so ein Sprecher des Bayerischen Landesamts für Umwelt gegenüber BR24.

Sind die Bedenken aus CSU-Kreisen gerechtfertigt?

Dass ein Wolf im Siedlungsgebiet auftaucht, sei nicht ungewöhnlich, so der Sprecher des Landesamts für Umwelt in Augsburg. Wölfe meiden zwar den Menschen, jedoch nicht menschliche Infrastrukturen wie Straßen oder Wege. "In ihrer Raumnutzung passen sich Wölfe an die Aktivität des Menschen an. Bereiche ihres Streifgebietes, in denen tagsüber viele Menschen anzutreffen sind, werden nur in der Nacht genutzt", sagt der Sprecher des LfU zu BR24. "Im Schutze der Dunkelheit laufen sie durchaus unmittelbar an bewohnten Häusern vorbei". Ein ähnliches Verhalten kenne man von Rehen und Füchsen.

Die kurze Sequenz gebe keinerlei Hinweis, dass es sich um einen Wolf handele, der möglicherweise die Scheu vor dem Menschen verloren haben könnte. Die Sicherheit von Menschen sei aufgrund dieser kurzen Beobachtung nicht gefährdet, so die Einschätzung der Experten am Landesamt für Umwelt.

Ungewöhnlich kurze Abfolge von Rissereignissen

Ungewöhnlich ist die kurze Abfolge von Rissereignissen in der Region. Erst heute (17.12) wurde ein Riss auf ein Rotwildgehege gemeldet.

Und am vergangen Mittwoch hat ein vermeintlicher Wolf ein Gehege überwunden und eine Ziege angegriffen. Als der Besitzer auf den Vorfall aufmerksam wurde, ließ der mutmaßliche Wolf von der Ziege ab und verschwand. Am 14.12. hat ein Angriff auf eine Schafherde in Unterwössen stattgefunden. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht das LFU davon aus, dass es sich zumindest dabei um den gleichen Wolf handeln könnte, der im Ortskern von Bergen gesichtet wurde.

Damit sind im Landkreis Traunstein in den vergangenen Monaten insgesamt vier Rissereignisse zu verzeichnen. Allerdings liegt bei dreien noch kein Ergebnis der DNA-Analyse vor. Ob alle Risse also ein und derselbe Wolf verursacht hat, ist somit noch offen. Und: ob die jüngsten Vorfälle auch tatsächlich von einem Wolf begangen wurden. Weniger in der Öffentlichkeit bekannt ist, dass bis dato in Deutschland mehr Weidetiere von wildernden Hunden oder auch Füchsen als von Wölfen verletzt werden.

Bis jetzt ist bei Übergriffen die im Oktober im Landkreis Traunstein und wenige Tage darauf im Landkreis Berchtesgadener Land stattfanden zweifelsfrei geklärt, dass ein und derselbe Wolf dafür verantwortlich ist. Ein Tier, das bis dahin weder in Deutschland noch anderswo durch Angriffe auf Weidetiere oder DNA-Spuren in der Nähe von Menschen aufgefallen ist.

Weidetierhalter sollen ihre Tiere wolfssicher unterbringen

Das Landesamt für Umwelt rät Weidetierhaltern aufgrund der aktuell dichten Abfolge von Übergriffen auf Nutztiere im Landkreis Traunstein zur Vorsicht. Weidetiere sollten über Nacht eingestallt werden oder wolfsabweisende, ausreichend stromführende Zäune errichtet werden. Die Orte der aktuellen Vorfälle liegen innerhalb der Förderkulisse der "Förderrichtlinie Investition Herdenschutz Wolf". Nutztierhalter können hier Material- und Montagekosten für die Einrichtung wolfsabweisender Zäune zu 100 Prozent gefördert bekommen. Anträge können bei den zuständigen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gestellt werden.

Ob die betroffenen Tierhalter solche Schutzmaßnahmen installiert haben, darüber liegen dem LFU noch keine näheren Informationen vor.