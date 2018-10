Wirbel um Gasteig-Sanierung in München

Gasteig-Chef Max Wagner und der 2. Münchner Bürgermeister Josef Schmid (CSU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, sehen die geplante Sanierung des Kulturzentrums nicht aus Urheberrechts-Gründen gefährdet. Die Geschäftsführung des Kulturzentrums am Gasteig stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem ursprünglichen Architekten des Münchner Kulturzentrums, Eike Rollenhagen. Das erklärte Gasteig-Geschäftsführer Wagner und trat gemeinsam mit Bürgermeister Josef Schmid Vorwürfen der SPD entgegen.

Erst Einspruch nach Verkündung offizieller Pläne möglich

Der Münchner Gasteig wurde zwischen 1978 und 1985 nach Plänen der Architektengemeinschaft Raue, Rollenhagen und Lindemann errichtet. Laut dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rathaus, Alexander Reissl, gibt es einen Einspruch der Urheberrechtsinhaber sowie ein eindeutiges Gutachten.

Dies sei falsch, so Gasteig-Chef Max Wagner. Der Architekt könne erst dann Einspruch erheben, wenn konkrete Pläne vorlägen und auch er wünsche sich einen großen Wurf. Noch sei gar nicht entschieden, nach welchem Entwurf der Gasteig umgebaut werden soll.

CSU-Mann Schmid vermutet Wahlkampfmanöver der SPD

CSU-Bürgermeister Josef Schmid, der für den Landtag kandidiert, zeigte sich überrascht über die Anfrage der SPD. Er halte das für ein Wahlkampfmanöver. Offenbar hat der Architekt vor drei Wochen eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. In dieser so genannten Denkschrift benennt er, was ihm im Zusammenhang mit der Sanierung wichtig sei. Der Gasteig hat daraufhin eine Kanzlei beauftragt, das Schreiben vorsichtshalber juristisch zu prüfen.

Entscheidung zu endgültigem Entwurf soll am Freitag fallen

In einer Sondersitzung am Mittwoch soll der Aufsichtsrat des Gasteig über das Gutachten informiert werden. Am Freitag will die Jury des Architektenwettbewerbs entscheiden, nach welchem der drei noch im Wettbewerb verbliebenen Entwürfe das Kulturzentrum schließlich umgestaltet werden soll.