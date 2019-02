Wirbel um angebliche Kamera im Eisstadion Pegnitz

Ein Medienbericht sorgt in Pegnitz derzeit für Wirbel. Angeblich soll im Eisstadion in der Damen-Umkleide eine Kamera installiert gewesen sein. Zum Bayerischen Rundfunk sagte der Leiter der Pegnitzer Polizeiinspektion, Roland Schmitt: "Es wurde keine Kamera installiert und es wurden auch keine Kinder gefilmt, Berichte hierüber sind völliger Schmarrn". Fakt ist, dass derzeit ermittelt wird. Es besteht also ein Tatverdacht.

Ermittlungen laufen

Offenbar handelt es sich um einen Einzelfall, bei dem mit einer Handykamera in der Damen-Umkleide gefilmt wurde. Von einer systemischen Überwachung über eine installierte Kamera sei aber keine Rede, so Schmitt. Der Vorfall ereignete sich laut Schmitt im vergangenen Jahr. Mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren könne er aktuell aber keine weiteren Auskünfte geben, so Schmitt weiter.