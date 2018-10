Wir wollen ins Maximilianeum!

14 Parteien, die derzeit nicht im Landtag vertreten sind, werden zur Landtagswahl in Bayern auf dem Stimmzettel stehen – darunter bekannte Namen, wie FDP, AfD oder Die Linke. Aber auch viele neue oder eher unbekannte Parteien sind dabei, wie zum Beispiel die Partei für Gesundheitsforschung, mut oder die V-Partei³.

Parteien und ihre Programme

Andreas Bachmann und Ursula Heller treffen Vertreter all dieser Parteien und wollen herausfinden, wofür sie stehen, was sie fordern – und zwar an Orten, die man für die jeweilige Partei so erst einmal nicht unbedingt erwarten würde: So geht es beispielsweise mit der Piratenpartei zum Digital-Detox-Seminar und mit der Partei für Franken aufs Oktoberfest .