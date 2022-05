"Wir sind unersetzlich": Pflegekräfte vermissen Wertschätzung

Auch Pflegende brauchen Unterstützung, aber sie fühlen sich allein gelassen. Die Corona-Pandemie hat zwar verschärft vor Augen geführt, wie sehr die Gesellschaft auf Pflegende angewiesen ist. Doch an den schwierigen Arbeitsbedingungen hat sich seither wenig geändert.

Pflegekräfte: Viel Stress, wenig Dank

Durchatmen, für ein paar Minuten hinsetzen, denn Pflegerin Denise Sulzgruber-Jörg weiß nicht, ob sie während ihrer Schicht noch einmal Gelegenheit dazu hat. "Ich denke nicht, dass es den Politikern schaden würde, sich das einmal anzusehen: Was hier jeden Tag passiert, was wir jeden Tag hier leisten, wie sehr wir unsere Gesundheit auch gefährden. Nicht nur weil das Infektionsrisiko besteht, auch weil der Schichtdienst nicht gerade freundlich für unseren Körper ist," erzählt die 28-jährige Pflegerin an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau.

Wichtigkeit nicht im Bewusstsein angekommen

"Wir sind unersetzlich – jetzt und in Zukunft!" Damit werben Pflegekräfte aus dem Bezirk Mittelfranken am diesjährigen Tag der Pflege, für ihren Beruf und für ihren gesellschaftlichen Stellenwert. Von 13 bis 16 Uhr wird hierzu in Nürnberg auch die erste Präsenzveranstaltung seit Corona stattfinden – nach über zwei turbulenten und fordernden Jahren im Zeichen der Pandemie. Bei vielen Pflegekräften macht sich aber inzwischen Frust breit. Wurde am Anfang noch geklatscht, ließ die Aufmerksamkeit bald nach, während sich viele Pflegekräfte an vorderster Pandemiefront sahen und am Rande ihrer Kräfte arbeiteten.

Gehälter in der Pflege nicht angemessen

Laut einer repräsentative Befragung im Auftrag des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) von November 2021 befürworten gut 86 Prozent der Deutschen, Investitionen und Personalschlüssel im Bereich Gesundheit und Pflege "stark" oder "etwas zu erhöhen".

Bei der Impfreihenfolge wurden Pflegekräfte als systemrelevant eingestuft. Bei den Arbeitsbedingungen spiegelte sich das, so viele Betroffene, aber nicht wider: Einerseits seien die Gehälter der Verantwortung und der Arbeitsbelastung nicht angemessen und gleichzeitig führt der akute Pflegekräftemangel zu einer zusätzlichen Überlastung in der Pflege.

Pflegekräftemangel verschärft sich immer weiter

Weil die Arbeitsbedingungen so hart sind, geben viele Pflegekräfte auf und wechseln den Job. Das verschärft den Pflegekräftemangel und weitere hängen den Job aus Erschöpfung an den Nagel. Es ist eine Abwärtsspirale.

Inzwischen gibt es in Deutschland etwa ein halbe Million Pflegekräfte, die in den letzten Jahren ihrem Job den Rücken gekehrt haben – aber bei besseren Arbeitsbedingungen gern wieder zurückkehren würden. Das ergibt eine Studie der Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeitskammer im Saarland und des Instituts Arbeit und Technik (IAT) der Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen.

Kampf um Aufwertung des Pflegeberufs

Der "Internationale Tag der Pflegenden" findet seit 60 Jahren am Geburtstag von Florence Nightingale statt, der Pionierin der modernen Krankenpflege in Großbritannien. Nightingale hatte sich dafür eingesetzt, den Pflegeberuf aufzuwerten, zu professionalisieren und für eine gesellschaftliche Anerkennung der Krankenpflege gekämpft. Auch an ihrem 202. Geburtstag geht der Kampf weiter.