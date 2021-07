"Wir sind längst keine Blümchenschau mehr" – Gartenschau Lindau

Die Landesgartenschau findet heuer am südwestlichen Zipfel der Lindauer Insel statt, auf einem Areal, das bisher als sehr hässlich bekannt war – obwohl es doch an einem der vielleicht schönsten Flecken Bayerns liegt. Die hintere Insel in Lindau bietet ein spektakuläres Bergpanorama bis hin zu den Schweizer Alpen. Das konnte man bisher allerdings nur von einem Parkplatz, einem viel zu schmalen Spazierweg oder einem vernachlässigten Park aus genießen.

Ein kleines Wunder wollten die Veranstalter – laut Broschüre - verbringen: "Ein Sommer für immer. Ein Fest für Monate. Mehr Lebensqualität für Generationen." Nachhaltig soll die Veränderung sein und einige Herausforderungen der Stadt Lindau lösen: Wie bringt man Tourismus mit Wohn- und Lebensqualität zusammen? Wie kann man die Stadt für die jungen Generationen attraktiv machen?

Doch können all diese Anliegen von der Landesgartenschau profitieren? "Schon längst sind wir keine reine Blümchenschau mehr", sagt Dagmar Voß, Geschäftsführerin der Bayerischen Landesgartenschau GmbH. "Inzwischen ist eine Gartenschau in erster Linie ein Instrument, um bestimmte städtebauliche Ziele umzusetzen". Und dafür fließen Millionen in eine Stadt, hunderttausende Besucher folgen.

Lindau: "Inselkinder sind robuste Kinder"

"Bei uns sagt man, Inselkinder sind robuste Kinder. Wenn die aus dem Haus gehen, dann haben sie sofort die ganze Welt vor der Tür. Und müssen mit der auch klarkommen", erzählt der Lindauer Uli Kaiser. Für viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort bedeutet der Alltag eben oft auch: Den Touristen ausweichen, ein ruhiges Plätzchen abseits der schönsten Orte finden. Dazu gehört auch, dass Jugendliche "ihren Strand" auf Kiessteinen entlang der Bahngleise haben, um eben nicht inmitten der Urlauber zu baden oder dass die Schule in der Altstadt immer weniger Klassen hat, weil immer mehr Hotels die Wohnungen verdrängen.

Skatepark und Begegnungsstätte

Kaiser ist Vorsitzender des Freundeskreises der Gartenschau und hat mit an der Gartenschau geplant: "Als wir uns überlegt haben, wie diese Fläche hier ausschauen soll, da war so der Begriff da, es sollte das Wohnzimmer der Lindauerinnen und Lindauer werden." Man wollte also ganz bewusst Freizeit- und Erholungsflächen für Einheimische bieten und die Haupttouristenströme irgendwann eher vorbei lenken. Und so hat die Gartenschau – durch Engagement der Bürgerinnen und Bürger – einen Skatepark bekommen, große Zelte als Begegnungsstätten und viele Ruheflächen.

Erstmals können es sich Einheimische und Auswärtige gemeinsam auf dem Areal bequem machen. Man hat Liegen aufgestellt und Gewächshäuser, die Aussicht auf den See bieten, es gibt viele Essensstände. Das Konzept der Veranstalter, wenig Exotik, mehr heimische Pflanzen, anzubieten, kommt bei einigen auch gut an. "Nicht so aufgebrezelt", meint eine Besucherin.

Wie geht es nach der Gartenschau weiter?

Mit gewerkelt haben auch junge Ehrenamtliche aus dem Ort, zum Beispiel zwei Azubis, die das große Ausstellungszelt mit konstruiert haben und die Zeltbahnen genäht. "Die hintere Insel ist ein Platz gewesen, wo wir schon früher immer waren. Und darum fanden wir es wichtig und schön, zu dem, was hier neu entsteht, etwas beitragen zu können." Und drei Abiturientinnen arbeiten jetzt hier an einem Weinstand, anstatt wie eigentlich geplant in die weite Welt zu ziehen. Das finden sie "gar nicht so schlimm". Sie haben nicht nur das Beste aus Corona gemacht, sondern ihre eigene Heimatstadt nochmal neu kennen- und schätzen gelernt. Ein Fazit aus der Zeit mit Landesgartenschau und eigener WG in der Altstadt ist auch, dass vielleicht nicht nur die großen Metropolen interessant zum Leben sind.

Sollen hier 900 Wohnungen gebaut werden?

Was davon verschwindet aber nach der Landesgartenschau wieder? Der Bürgerpark wird 30 Jahre Bürgerpark bleiben, das steht fest. Auch die Skaterbahn ist auf Dauer angelegt. Doch was aus weiteren Flächen auf der Insel wird, ist im Ort noch umstritten. Ein Rahmenplan, verfasst von Bürgern und Verwaltung, sieht vor, dass die Fläche bebaut wird. Bis zu 900 Wohnungen könnten entstehen. Bezahlbares Wohnen für junge Familien mit Erholung direkt vor der Tür: Was auf den ersten Blick nach einem Gewinn für alle klingt, hat aber auch Kritiker.

Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons zum Beispiel ist noch nicht überzeugt: "Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, das ist klar, und mehr Familien. Ich mach nur ein Fragezeichen dran, dass die Idee, hier 900 Wohnungen zu bauen, die intelligenteste Antwort auf diese Frage ist. Ich würde mir wünschen, dass sich hier einfach fortsetzt, was wir gerade sehen: Mehr Bürgerpark." Der Konflikt zwischen Wohnen und Zurückgezogenheit, Tourismus und Freizeit für Einheimische wird Lindau nach der Gartenschau also erst einmal erhalten bleiben. Doch anders als vorher haben die Insulaner jetzt neue Ideen ausprobiert und selbst daran mitgearbeitet.