"Wir sind bunt": Lichterkette um Straubinger Synagoge

Das Straubinger Bündnis "Wir sind bunt" will am Freitagabend ein Zeichen der Solidarität für die Opfer des Anschlags in Halle in Sachsen-Anhalt und für die jüdischen Gemeinden setzen. Es ruft ab 18 Uhr zu einer Lichterkette rund um die Synagoge in der Wittelsbacher Straße auf.

Menschen, Lichter, Glockenläuten

Treffpunkte sind neben der Wittelsbacher Straße der Stadtgraben, die Bahnhofstraße und die Obere Bachstraße. Um 19 Uhr beginnt in der Synagoge das Gebet zum Beginn des Schabbat. Um diese Zeit werden auch die Glocken der christlichen Kirchen in Straubing läuten.

"Der Anschlag in Halle führt den Gründungsanlass des Bündnisses wieder vor Augen: wo immer Anschläge auf Menschen wegen ihrer religiösen, politischen Überzeugungen oder Lebenseinstellungen verübt werden, müssen wir aufstehen und unsere Solidarität beweisen: Wir stehen auf gegen Antisemitismus!" ´Wir sind Bunt`-Bündnis in Straubing

Zu der Aktion in Straubing haben die Bündnissprecher Hasso v. Winning, Brigitta Appelt und Nail Demir aufgerufen. Winning ist evangelische Pfarrer, Appelt ist Ärztin und sitzt für die CSU im Straubinger Stadtrat und Demir ist Vorsitzender des Ausländer- und Migrationsbeirats in Straubing, außerdem bei der SPD. Auch die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Niederbayern und die Johanniter Ostbayern schließen sich dem Aufruf an, heißt es in Pressemitteilungen.

Bayernweite Aktionen

In mehreren bayerischen Städten sollen am Freitagabend Menschenketten um Synagogen und andere Einrichtungen der jüdischen Gemeinden gebildet werden. Sprecher des Bayerischen Bündnisses ist der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

"Wir gedenken der Opfer des Gewalttäters von Halle, die an der Synagoge und an dem Döner-Imbiss ihr Leben verloren haben. Wir stehen an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland. An ihrem höchsten Feiertag sind sie Ziel eines brutalen Terroranschlags geworden. Nur durch die Geistesgegenwart der Menschen, die in der Synagoge von Halle versammelt waren, ist noch Schlimmeres verhindert worden." Heinrich Bedford-Strohm, evangelischer Landesbischof

"Wir sind bunt" will Positives entgegensetzen

Das Bündnis "Wir sind bunt" tritt laut eigener Aussage für Toleranz sowie den Schutz von Demokratie und Menschenwürde ein und fördert diese Werte. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus, die den Einzelnen, die Gesellschaft und den Staat bedrohen, setze das Bündnis durch diese Werte etwas Positives entgegen, heißt es. In Straubing besteht das Bündnis aus einem Zusammenschluss von Einzelpersonen, Vereinen und Verbänden, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Initiativen, Schulen, Firmen und anderen gesellschaftlichen Kräften. Gegründet wurde "Wir sind bunt" in Straubing vor ziemlich genau sieben Jahren, im Oktober 2012.