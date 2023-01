"Wir fahren nach Berlin": Sternsinger zu Besuch im Kanzleramt

Mädchen setzten sich bei demokratischer Wahl durch

Wer aus den Reihen der Ministranten nach Berlin fahren darf, wurde demokratisch entschieden. Nach drei Wahlgängen standen Anna, Antonia, Katharina und Maria fest. Sie mussten in den vergangenen Tagen schon viele Interviews geben. Die Texte sitzen, die Lieder auch - sie freuen sich auf ein großes Erlebnis in der Hauptstadt.

Ein wichtiger Gegenstand ist im Kanzleramt verboten

Am Montag haben sie sich den Reisesegen des Regensburger Bischofs Rudolf Voderholzer abgeholt. Das Weihrauchfass allerdings musste zuhause bleiben, aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt im Kanzleramt. Und ob sie den Bundeskanzler direkt ansprechen, da zögern sie noch. Und schütteln dann doch den Kopf. "Lieber nix sagen", fürchten sie die Nervosität, etwas falsch zu machen.

Aus insgesamt 27 deutschen Bistümern werden Kinder und Jugendliche in den Kostümen von Kaspar, Melchior und Balthasar mit jeweils einem Sternträger zu dem Empfang nach Berlin kommen. Seit 1984 bringen die "Heiligen Drei Könige" jedes Jahr ihren Segen ins Bundeskanzleramt. Für das Bistum Passau reisen Sternsinger aus Altreichenau ins Kanzleramt, das Erzbistum München-Freising wird vertreten von einer Gruppe aus dem Landkreis Landshut, aus Achdorf-Kumhausen. Auch aus den Bistümern Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München-Freising und Würzburg fahren Sternsinger nach Berlin.

Schwandorfer Sternsinger bei Bundespräsident

Und auch am Freitag gibt es in Berlin Besuch aus der Oberpfalz. 25 Sternsinger aus den Pfarreien der Stadt Schwandorf dürfen als einzige Vertreter den Segen zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue bringen und dort ans Portal schreiben.

💡 Die Sternsinger

Die Sternsingergruppen schreiben traditionell einen Segensspruch an die Haustüren - "C+M+B", das bedeutet: "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus). Zudem schwenken sie ein Weihrauchfass in den Zimmern. Mit Kronen und Mänteln und mit dem großen Stern, den sie vor sich hertragen, erinnern die Sternsinger an jene Sterndeuter, die laut biblischer Überlieferung das Jesuskind im Stall von Bethlehem besuchten. Im Lauf der Jahrhunderte wurden aus den Sterndeutern die Heiligen Drei Könige. Die Sammlung der Sternsinger ist heute weltweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Nach Angaben des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend haben die Sternsingerinnen und Sternsinger in Deutschland 2022 38,56 Millionen Euro an Spenden eingesammelt. In dieser Weihnachtszeit steht die Aktion unter dem Motto "Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit".