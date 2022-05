Wipfeld und Fuchsstadt bei "Unser Dorf hat Zukunft" vorne

Wipfeld im Landkreis Schweinfurt und das in der Energiewende besonders aktive Fuchsstadt im Landkreis Bad Kissingen haben das Bezirksfinale im Verschönerungswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen und sich damit fürs Landesfinale qualifiziert. Der Sieger auf Landesebene wird am 29. Oktober in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) ermittelt. In Wipfeld habe die Jury besonders die Grüngestaltung und das Nebeneinander der Generationen und die Innovationsbereitschaft der kleinen Gemeinde beeindruckt. Über die Silbermedaille auf Bezirksebene freuen sich Breitbrunn im Landkreis Haßberge, Mönchberg im Landkreis Miltenberg, Salz im Landkreis Rhön-Grabfeld und Wermerichshausen im Landkreis Bad Kissingen.

Preisverleihung in Wipfeld

Bekanntgegeben wurden die Sieger auf Bezirksebene am Wochenende im Kloster St. Ludwig in Wipfeld. Unterfrankens Regierungspräsident Eugen Ehmann hat am Samstag im dortigen Antonia-Werr-Zentrum die Auszeichnungen an die sechs Teilnehmer überreicht. Insgesamt waren beim Bezirksentscheid bayernweit 168 Dörfer im Rennen. In Unterfranken konkurrierten die Kreissieger Breitbrunn (Landkreis Haßberge), Fuchsstadt (Landkreis Bad Kissingen), Mönchberg (Landkreis Miltenberg), Salz (Landkreis Rhön-Grabfeld), Wermerichshausen, Stadt Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen), Wipfeld (Landkreis Schweinfurt) miteinander.

Entscheidungskriterien der Jury

Die Preise vergab eine 12-köpfige Jury, in der Fachleute aus Gartenbau, Landespflege, Naturschutz, Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Städtebau, Heimatpflege, Landesentwicklung, Flurbereinigung, Kreisfachberatung und Bürgermeistern vertreten sind. Die Fachleute waren rund zweieinhalb Stunden vor Ort und bewerteten fünf Kategorien, dabei konnten maximal 100 Punkte erreicht werden. Neben Grüngestaltung wird vor allem auch auf Entwicklungskonzepte, und wirtschaftliche Initiativen geachtet. Soziale und kulturelle Aktivitäten und die Bauentwicklung sind ebenfalls ausschlaggebend für die Bewertung.