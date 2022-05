Wipfeld: 13-jähriges Mädchen seit Montag vermisst

Bei der Vermissten handelt es sich um die 13 Jahre alte Cynthia Garsanvovas. Sie wurde zuletzt am Montag (16.05.22) gegen 16.30 Uhr in ihrem Wohnheim gesehen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen der Polizei nicht vor.

Parker, Nike-Schuhe und graue Jogginghose

Cynthia ist 1,55 Meter groß, wiegt etwa 85 Kilogramm und ist Brillenträgerin. Sie hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einem mit khakifarbenen Parker, bunten Nike-Schuhen und einer grauen Jogginghose.