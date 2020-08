Winzer und Kommunen in Mainfranken auf dem Trockenen

Ein alter Weinstock mit seinen bis zu zwölf Meter tiefen Wurzeln kann sich selbst am Grundwasser bedienen. Die jüngeren Lagen jedoch geraten bei der Trockenheit und Hitze im Juli in Unterfranken in extreme Wassernot. Dann müssen die Winzer ihre Weinberge selbst bewässern. "Damit die Rebe am Leben bleibt", erklärt Winzer Ludwig Knoll, Inhaber des Weinguts am Stein in Würzburg. Bisher hat er mit Grundwasser bewässert, das er aus genehmigten Brunnen erhält. Nachhaltig findet er das aber nicht. Deswegen rüstet er um.

Speicherseen als nachhaltige Bewässerungstechnik

Und zwar auf sogenannte Speicherseen. Mehrere hundertausend Kubikmeter Wasser können diese künstlich angelegten Seen fassen. Wasser, das aus dem Main abgepumpt wird, erklärt Daniel Heßdörfer von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau: "Der See wird in den Wintermonaten gefüllt, wenn der Main ohnehin viel Wasser hat. Und dieses Wasser wird im Sommer genutzt, um die Weinberge zu bewässern." Denn mit Grundwasser zu bewässern, das findet auch Heßdörfer alles andere als nachhaltig. So werden alternative Methoden künftig immer häufiger geplant und von der Bayerischen Staatsregierung gefördert. In Iphofen und Nordheim etwa sind dazu gerade die Machbarkeitsstudien abgeschlossen und es wird entschieden, wer den Zuschlag bekommt. Ein Pilotprojekt bei Thüngersheim dagegen zeigt schon im Kleinen, wie es geht. Solche Seen werden in heißen Klimazonen bereits seit vielen Jahren genutzt.

Keine Verbote oder Einschränkungen geplant

Nicht nur die Winzer und Landwirte brauchen Grundwasser. Kommunen beziehen daraus ihr Trinkwasser. Dafür reichen die Bestände zwar noch aus, sagt Herbert Walter vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. Trotzdem appelliert er, "dass man mit dem knappen Gut Wasser sparsam umgeht. Der Rasen etwa verträgt mal den ein oder anderen Tag ohne Wasser." Für grundsätzliche Verbote oder Einschränkungen sieht Walter wie auch seine Kollegen beim Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen keine Veranlassung. Einzig einzelne Kommunen haben Empfehlungen ausgesprochen, wie etwa Bad Königshofen im Grabfeld (Lkr. Rhön-Grabfeld).