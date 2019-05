Winzer klagen gegen Weinhotel in Volkach

Direkt neben dem Hotel betreiben die Kläger Weingüter beziehungsweise Landwirtschaftsbetriebe. Ihrem Rechtsanwalt zufolge werden sie diese künftig nicht mehr wie gewünscht unterhalten können, weil Hotelgäste den Lärm nicht tolerieren und die Wege zuparken würden. Die Baugenehmigung des Hotels sei aus verschiedenen Gründen rechtswidrig. Das Landratsamt Kitzingen hatte diese 2017 erteilt.

Bau bereits weit fortgeschritten

Der Bau des Hotels mit 104 Zimmern ist bereits weit fortgeschritten. Bauherr ist ebenfalls ein Weingut, das zu einer Münchner Investment-Gruppe gehört. Vergangenes Jahr war in Volkach ein anderes Hotel nahe am Main per Bürgerentscheid verhindert worden.

Der Anwalt der Kläger, Wolfgang Baumann aus Würzburg, hatte zwischenzeitlich sogar versucht, am Verwaltungsgericht Würzburg einen Baustopp zu erreichen. Damit scheiterte er allerdings. Nun will er die Aufhebung der Baugenehmigung erwirken, weil der "Hotelbau massiv in die Rechte der Anwohner eingreift und gröblichst gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstößt", so Baumann. Dafür will er notfalls durch alle Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht Leipzig gehen, hatte Baumann kürzlich dem BR gesagt.

Weinhotel will im Herbst eröffnen

Das Weinhotel in Volkach soll bereits im November eröffnet werden. Es ist ein 20 Millionen Euro-Projekt. Der viergeschossige Neubau steht bereits. Momentan laufen Arbeiten an der Fassade, an den Fenstern und im Inneren. Das Hotel könnte 214 Gäste beherbergen. Im Erdgeschoss befinden sich außerdem Veranstaltungsräume für bis zu 450 Personen.