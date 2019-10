Einbruch: Eine BR-Mitarbeiterin hat es auch erwischt

Es muss am Montag gegen 17.45 Uhr gewesen sein, als der Einbrecher sich bei BR-Reporterin Nicole Remann über den Garten an die Rückseite ihres Hauses schleicht. Mit einer schweren Brechzange ist er offensichtlich auf Türen und Fenster losgegangen. Er hinterlässt kaputte Fensterscheiben, im Erdgeschoss liegen Splitter und Scherben.

"Dann steht du da, siehst nur zerdepperte Scheiben. Du siehst: Sie haben es rein geschafft", erzählt Remann. "Die sind eingedrungen in dein Haus. Das ist so ein unangenehmes Gefühl, ich habe einen richtigen Schauer gekriegt. Mir war heiß, kalt und schlecht, gleichzeitig. Weil ich nicht gewusst habe, wie weit die gekommen sind. Haben die was kaputt gemacht, haben die was mitgenommen? Völlige Unsicherheit." Nicole Remann

Polizei: Noch keine Einbruchserie

Dem Einbrecher gelang es, trotz Sicherheitsglas mit Dreifach-Verglasung, speziell geschützten Rahmen und Alarmanlage in Nicole-Remanns-Haus einzudringen und Schmuck und Bargeld mitzunehmen. Remann hatte sich zuvor sogar von der Kriminalpolizei in Sachen Einbruchschutz beraten lassen.

Es ist der vierte gemeldete Einbruch seit vergangenem Donnerstag in Regensburg. Von einer Einbruchserie will die Polizei in Regensburg allerdings noch nicht sprechen. Derzeit werde in jedem einzelnen Fall noch ermittelt und ausgewertet, heißt es auf Anfrage. Die gängigste Einbruchmethode sei weiterhin das Hebeln.

Auch wenn sich in den letzten Tagen die Meldungen häufen: Die Zahl der Einbrüche in Regensburg ist in den vergangenen Jahren laut Polizei deutlich zurückgegangen. 2016 gab es in der Stadt noch 166 Fälle, 2018 nur noch 63 – eine Entwicklung, die sich auch in ganz Bayern widerspiegelt. Im Freistaat ist die Zahl der Wohnungseinbrüche seit 2015 um 42 Prozent gesunken. Häuser und Wohnungen seien nun besser gesichert, auch höhere Strafen schrecken ab. Die Aufklärungsquote allerdings bleibt gering – nur jeder fünfte Einbrecher wird auch gefasst.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz gibt Tipps, wie man sich schützen kann: