Winterwetter: Viel Neuschnee - Gefahr durch Schneemassen

Lawinenabgang in Marktschellenberg

Im Gemeindebereich von Marktschellenberg im Landkreis Berchtesgadener Land ist am Vormittag eine Lawine abgegangen. Teile der Alten Berchtesgadener Straße sind verschüttet. Noch ist unklar, ob Menschen oder Fahrzeuge betroffen sind. Rettungskräfte sind vor Ort. Lawinenhunde, die auf den Schneemassen unterwegs waren, haben nicht angeschlagen. Nach Auskunft beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd wird der Schnee jetzt vorsichtig abgetragen. Der Schnee türmt sich demnach auf der Straße fünf Meter hoch und 30 Meter breit. Bei der Berchtesgadener Straße handelt es sich um die alte Verbindungsstraße nach Berchtesgaden. Sie ist einspurig. Nach dem Bau der Bundesstraße, die parallel verläuft, wird sie fast ausschließlich von Anwohnern genutzt. Es gibt einige Häuser. Die Lawine soll von einem Hang abgegangen sein. Ein Anwohner hat daraufhin die Gemeinde verständigt.

Lawinengefahr wird größer

In den Bergen wird es wegen der großen Schneemengen immer gefährlicher. In vielen Regionen in Bayern gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die höchste Warnstufe ist mittlerweile in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich ausgerufen worden, ebenso wie gestern schon in Teilen der Steiermark.

Für Wintersportler liegt vielerorts mittlerweile zu viel Schnee. In mehreren Skigebieten ist der Lift-Betrieb deshalb teilweise eingestellt worden.

Gefährliche Schneelast auf Dächern

Der Bezirk Oberbayern warnt vor gefährlichen Schneelasten und ruft Hausbesitzer auf, vorsorglich ihr Dach von Altschnee zu befreien - jetzt oder sobald die Wetterlage es zuläßt. Denn der Deutsche Wetterdienst habe weiterhin Schneefall vorhergesagt und wenn die zulässige Schneelast überschritten ist. könne es zu spät sein. Allerdings weist die Regierung auch darauf hin, dass Menschen, die ein Dach räumen, stets gesichert sein müssen. Wer selbst nicht in der Lage ist, den Schnee vom Dach zu räumen, sollte ein Privatunternehmen beauftragen oder bei der Gemeinde oder der Feuerwehr nachfragen, wer solche Arbeiten durchführt. Ähnliches empfiehlt auch das Landratsamt Miesbach: Hauseigentümer sollten bei Bedarf Gebäudesachverständige beauftragen und vor allem zur Räumung Dienstleister aus dem Zimmerei- und Spenglereigewerbe zu beauftragen, da der Schnee nicht so leicht weggeschoben werden könne.

In Bad Wörishofen wurde die Eishalle gesperrt. Es wird befürchtet, dass das Dach aufgrund der Schneelast nachgeben könnte. Wegen der aktuell heftigen Winde ist es nicht möglich, eine Hebebühne zu errichten und den Schnee vom Dach zu räumen. Deshalb ist die Halle auch heute noch geschlossen. In Penzberg wurde aus dem gleichen Grund das Wellenbad geschlossen.

Nationalpark Bayerischer Wald sperrt Besuchereinrichtungen

Der Nationalpark Bayerischer Wald hat wegen der Schneemassen, die auf die Bäume drücken, neben dem Tierfreigelände bei Neuschönau (Lkr. Freyung-Grafenau) weitere Besuchereinrichtungen gesperrt. Es wird davor gewarnt, sich im Wald aufzuhalten. Die Gefahr sei zu hoch, dass Äste herunterfallen oder ganze Bäume durch die Schneelast umknicken und dann Besucher verletzt werden, so die Nationalparkverwaltung. Deshalb sind alle Wege im Tierfreigelände bis auf Weiteres gesperrt.