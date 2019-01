vor 44 Minuten

Winterwetter in Niederbayern: Unfälle, Zugausfälle, Schneebruch

Wegen Schnee und Schneeregen in Niederbayern fallen wie schon in den letzten Tagen Züge aus und Skilifts machen Zwangspause. Der Schnee sorgt am Morgen besonders im Landkreis Deggendorf und Passau für zahlreiche Unfälle auf den Straßen.