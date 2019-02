Winterwetter: 160 Flugausfälle, Lawinenabgang im Allgäu

Schnee und Eis machen den Menschen im Süden und Osten Bayerns zu schaffen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind an den Alpen örtlich bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz bis zu 20 Zentimeter. An zahlreichen Schulen, vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz, fällt heute der Unterricht aus.

Inzwischen entspannt sich die Wetterlage. Die Behörden warnen aber: Das Betreten der Wälder ist lebensgefährlich, weil immer wieder Bäume unter der Schneelast brechen.

Lawinenabgang nahe dem Skigebiet Alpspitzbahn

Auf einer beliebten Skitouren-Route in der Nähe des Skigebiets Alpsitzbahn ist heute kurz vor 11 Uhr im Bereich der Grathalde eine Lawine abgegangen. Ein 32-jähriger Mann aus Oy-Mittelberg wurde von einem 20 Meter breiten und 50 Meter langen Schneebrett erfasst und teilweise verschüttet. Der Bergwacht Nesselwang zufolge hat der Tourengeher vermutlich die Lawine selbst ausgelöst, als er etwas abseits der Spur mit Skiern unterwegs war. Ein unbeteiligter Skifahrer bemerkte den Vorfall und rief die Bergwacht. Als die Retter mit Hubschrauber und Lawinenhunden eintrafen, hatte sich der Mann bereits mithilfe der anderen Person unverletzt aus dem Schnee befreien können.

Weiter hohe Lawinengefahr

Für die mittleren Regionen der bayerischen Alpen (Ammergauer Alpen, Werdenfelser Alpen, Bayerische Voralpen und Chiemgauer Alpen) hat der Lawinenwarndienst Bayern am Montagmorgen die Warnstufe auf die zweithöchste (Stufe 4) angehoben. In den Allgäuer und den Berchtesgadener Alpen gilt weiter Lawinenwarnstufe 3. Bei Sonneneinstrahlung seien heute Selbstauslösungen von zum Teil auch sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich.

Gebäude wegen Schneelast eingestürzt

Am frühen Morgen stürzte im niederbayerischen Pilsting (Ortsteil Etzenhausen) ein Stall wegen der Schneelast ein. 44 Kühe konnten in einer stundenlangen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht werden.

In Traunstein gab das Dach eines Stall-Anbaus der Chiemgauhalle nach. Menschen wurden nicht verletzt, auch die etwa 15 Kühe blieben unversehrt.

Auch in Ödwang im Ostallgäu brach wegen der großen Schneelast das Dach einer Scheune an einem ehemaligen Bauernhof ein. Verletzt wurde niemand. Weil auch ein Strommast auf die Tenne stürzte, kam es in dem Ort in der Gemeinde Osterzell zu einem Stromausfall.