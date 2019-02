Winterwetter: 140 Flugausfälle in München, Lawinengefahr steigt

Schnee und Eis machen den Menschen im Süden und Osten Bayerns zu schaffen. Laut Deutschem Wetterdienst sind an den Alpen örtlich bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz bis zu 20 Zentimeter. An zahlreichen Schulen, vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz, fällt heute der Unterricht aus.

Die Behörden warnen: Das Betreten der Wälder ist lebensgefährlich, weil immer wieder Bäume unter der Schneelast brechen.

Hohe Lawinengefahr

Für die mittleren Regionen der bayerischen Alpen (Ammergauer Alpen, Werdenfelser Alpen, Bayerische Voralpen und Chiemgauer Alpen) hat der Lawinenwarndienst Bayern am Montagmorgen die Warnstufe auf die zweithöchste (Stufe 4) angehoben. In den Allgäuer und den Berchtesgadener Alpen gilt weiter Lawinenwarnstufe 3. Bei Sonneneinstrahlung seien heute Selbstauslösungen von zum Teil auch sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich.

Gebäude wegen Schneelast eingestürzt

Am frühen Morgen stürzte im niederbayerischen Pilsting (Ortsteil Etzenhausen) ein Stall wegen der Schneelast ein. Die Evakuierung der eingeschlossenen Tiere läuft.

Auch in Ödwang im Ostallgäu brach wegen der großen Schneelast das Dach einer Scheune an einem ehemaligen Bauernhof ein. Verletzt wurde niemand. Weil auch ein Strommast auf die Tenne stürzte kam es in dem Ort in der Gemeinde Osterzell zu einem Stromausfall.