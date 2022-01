Winterwandertage am Ochsenkopf: Mit Alpakas im Schnee

Im Fichtelgebirge sind am Sonntag die diesjährigen Winterwandertage zu Ende gegangen. Andreas Munder von der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf zieht eine positive Bilanz des fünftägigen Events. Mehr als 600 Menschen haben laut Munder an den 35 unterschiedlichen Wanderungen rund um den Ochsenkopf im Landkreis Bayreuth teilgenommen.

Mit Schneeschuhen auf den Ochsenkopf

Davon profitierten auch die Gastgeber in der Region: Zahlreiche Gäste, vor allem aus den benachbarten Bundesländern, haben in den Ochsenkopfgemeinden Bischofsgrün, Mehlmeisel, Warmensteinach und Fichtelberg im Landkreis Bayreuth übernachtet. Auf dem Programm standen zum Beispiel Schneeschuhwanderungen, ein Spaziergang mit Alpakas, Gipfeltouren oder ein sogenannter "Instawalk" für Influencer. Die Winterwandertage hatten am 19. Januar begonnen.

Ehrenamtliche Wanderführer aus der Region

Mehr als 30 ehrenamtliche Wanderführer von Fichtelgebirgsverein und den regionalen Skiclubs waren im Einsatz. Die Teilnehmer mussten sich pandemiebedingt an die 2G-Regeln halten. Dazu gehörte auch, Abstand zu halten und in Innenräumen Maske zu tragen. "Das wurde problemlos akzeptiert", sagt Geschäftsführer Andreas Munder. Wetter und Schneeverhältnisse hätten ebenfalls mitgespielt.

Vorfreude auf den Deutschen Winterwandertag 2023 im Fichtelgebirge

Im kommenden Jahr wird der Fichtelgebirgsverein den 5. Deutschen Winterwandertag ausrichten, den der Deutsche Wanderverband organisiert. Vom 18. bis 22. Januar 2023 werden Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet im Fichtelgebirge erwartet.