Winterwald und Tannenzweige: Weihnachtskarten selber malen

Ein Kursraum in der Würzburger Altstadt. Weihnachtlich geschmückt und liebevoll eingerichtet, im Hintergrund laufen leise Weihnachtslieder: Optimale Voraussetzungen für einen gemütlichen Adventsnachmittag. Hier entstehen heute selbstgemachte Weihnachtskarten mit Motiven in Aquarell: ein Winterwald, Tannenzweige und eine kleine Katze mit roter Bommelmütze.

Malkurs und Geschenke-Werkstatt in einem

Das Allerwichtigste beim Malen mit Aquarellfarben: Wasser, klar. "Dann geht ihr mit dem Pinsel in das Farbnäpfchen und aktiviert die Farbe, so sagt man. Wie früher mit dem Wasserfarbkasten in der Schule", erklärt Sonja Feitsch. In ihrem Workshop will sie ihre Freude am Malen teilen. Und vor allem: Eine Auszeit bieten, gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit.

Passend zum Advent: Beim Malen zur Ruhe kommen

Denn Advent, das heißt ja eigentlich ankommen, sagt die 27-Jährige: "Ich übertrage das auf mich selber, dass ich bei mir selbst ankomme, mir etwas Schönes gönne. Und eben nicht durch die Geschäfte hetze, um auf letzten Drücker noch Geschenke zu besorgen." Aktuell können ihre Workshops unter der 2G-Plus-Regel stattfinden. Ihr Kursraum ist groß genug, sodass ohnehin genug Abstand gehalten werden kann.

Weihnachtliche Motive und Grundlagen des Aquarellmalens

Mit viel Wasser verdünnt wird das satte Dunkelgrün aus dem Farbkasten auf der Mischpalette immer heller. Dann entsteht ein feiner grüner Strich auf dem matten, dicken Aquarell-Papier. Daran entlang, links und rechts, weitere kleine Striche, auch in grün. Ein Tannenzweig. Ein zweiter kommt hinzu. Und ein dritter und vierter.

Selbstgemachte Geschenke

Geschenke selber machen war für Sonja Feitsch schon immer ganz selbstverständlich. Weihnachten vor drei Jahren dann: "Da habe ich angefangen für meine Familie und Freunde kleine Karten zu illustrieren. Ich habe damals einfach mit einem dünnen Stift kleine Motive gemalt." Über das Hand-Lettering kam sie dazu, Motive zu illustrieren. Eigentlich ist die 27-jährige Würzburgerin Softwareentwicklerin. Heute hat sie das Illustrieren auch zu ihrem Beruf gemacht. "Beim Malen komme ich zur Ruhe. Da bringe ich meine Gedanken aufs Papier und träume mich an andere Orte", schwärmt sie.

Winterwald im Mondschein

Während die Tannenzweige trocknen, macht sie sich an das zweite Motiv: Ein Winterwald. Mit dem nassen Pinsel fährt sie über das feste Aquarellpapier. "Die Oberfläche sollte jetzt satt glatt glänzend sein – und jetzt nehmen wir das Dunkelblau." Sobald der Pinsel das feuchte Aquarellpapier berührt, zerfließt die Farbe in alle Richtungen. Die Grundierung für den Tannenwald im Mondschein vor sattblauem Himmel ist fertig.

Am Ende sind alle zufrieden mit ihren Mini-Kunstwerken. "Ich hab noch niemandem verraten, dass ich den Workshop mache. Die Karten werden dann eine Überraschung", sagt Louisa. Drei Stunden hat sie an vier individuellen Weihnachtskarten gemalt. Und wer bekommt so eine jetzt? "Entweder meine beste Freundin oder meine Schwester. Die würden sich bestimmt freuen. Auf jeden Fall Leute, die es wertschätzen können", sagt sie schmunzelnd.