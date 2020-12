Winterurlaub wegen Corona vielerorts abgeschrieben

Viele fliehen gerade im kalten und tristen deutschen Winter in wärmere Gebiete oder suchen sportliche Beschäftigung im Ski-Urlaub. Dass der aber wegen der derzeitigen Corona-Pandemie nicht wie gewohnt ablaufen wird, war nach dem Corona-Ausbrauch im Frühjahr - Stichwort: "Ischgl" - absehbar. Ohnehin wirkt es, als hätten viele Menschen in Bayern ihren Winterurlaub bereits abgeschrieben. Das berichten auch Reisebüros und Reiseveranstalter.

Winterurlaub fällt aus, Fernweh bleibt

"Der Winterurlaub fällt dieses Jahr aus, wir sind üblicherweise Skifahrer. Das Fernweh bleibt, aber ich denke, die Lage zwingt uns dazu jetzt vernünftig zu sein", sagt ein Spaziergänger in Würzburg. Zahlreiche weitere Passanten antworten ähnlich: Winterurlaub eher nein, wenn überhaupt Ausflüge in der näheren Umgebung. Hotels sind mit Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar ohnehin geschlossen. Gerade Wintereinnahmen brechen daher auch für Reisebüros und Veranstalter weg.

Veranstalter verzeichnet massive Einbußen

Seit Mitte März ging es auch für Eckard Mainka und seinen Familienbetrieb "von hundert auf null", wie er selbst sagt. Er bietet Kulturreisen in die ganze Welt an und ist sozusagen doppelt betroffen: "Durch die Corona-Maßnahmen sind ja nicht nur die Hotels geschlossen, sondern auch die Konzerthäuser und Opernhäuser", sagt Mainka.

Die Silvesterreisen des Betriebs musste Mainka allesamt absagen. Sie hätten in diesem Jahr vor allem innerhalb Deutschlands stattfinden sollen. Das bedeutet Umsatzeinbrüche. Die acht Mitarbeiter des Familienbetriebs sind seit März in Kurzarbeit, derzeit wieder zu 100 Prozent. Dank staatlicher Gelder, wie den Überbrückungshilfen, und dank finanzieller Rücklagen aus den vergangenen Jahren könne sich der Kulturreisen-Veranstalter aber noch über Wasser halten. Die fehlende Planungssicherheit sei aber ein Problem, sagt Mainka.

Sommerurlaub ja – Winterurlaub eine Ausnahme

Finanzielle Einbrüche im Wintergeschäft bemerkt auch ein Reisebüro in Höchberg bei Würzburg. "Verstärkt wird natürlich schon der Sommer gebucht. Ab und an kommen auch Winter-Anfragen, aber das ist eher die Ausnahme", sagt Büroleiterin Alexandra Brejschka-Lang. Dabei gebe es vereinzelt auch Urlaubsziele ohne Quarantäne zu Beginn oder nach der Reise: derzeit etwa die Kanaren, Madeira oder Kuba.

Was das Verreisen schwierig macht: Die Bestimmungen ändern sich immer wieder. Daher lohnt sich vor der Reise ein Blick auf die Webseite des Auswärtigen Amtes. Hier werden Reisewarnungen oder Einschränkungen für die einzelnen Länder aufgelistet. Aber auch eine Reise in ein Risikogebiet ist nicht generell verboten. "Man muss dann nur die Quarantänezeit einberechnen", sagt Brejschka-Lang.

Schwierige Lage für Reisebüros

Den Kopf in den Sand stecken will Brejschka-Lang trotz der schwierigen Situation nicht: "Es geht uns wie allen anderen Reisebüros, es ist momentan sehr schwierig, aber wir glauben an den Tourismus." Wie die Lage in vielen Reisebüro-Ketten in der Würzburger Innenstadt ist, dazu gab es auf BR-Nachfrage keine Aussage. Die einzelnen Reisebüros verweisen auf die zentralen Pressestellen und geben sich verschlossen. Auf Anfrage bei mehreren Ketten kam bislang keine Auskunft.

Tourismus-Branche hofft auf Corona-Impfstoff

Alexandra Brejschka-Lang und auch Eckard Mainka hoffen nun auf eine Verbesserung der Lage durch einen Corona-Impfstoff. Eckard Mainka vermutet, dass der Tourismus erst wieder in der zweiten Jahreshälfte 2021 Fuß fasst. Vor Corona habe der Tourismus starke Zuwachsraten gehabt, an dieses Niveau heranzukommen werde erst 2022, wenn nicht sogar 2023 wieder möglich, sagt Mainka. Er hofft dennoch auf ein "Nachholbedürfnis" der Menschen: "Wir im Kulturbereich merken das ganz besonders: Die Leute wollen das kulturelle Erlebnis – Bilder einer Ausstellung im Original sehen oder ein Konzert live erleben."

Mainka blickt jetzt aber wie viele erst einmal auf die Tage kurz vor dem 10. Januar. Dann steht erneut eine Entscheidung zu einer möglichen Verlängerung des Teil-Lockdowns an.