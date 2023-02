Erfolgsmodell: Wintersurfen auf der Nürnberger Dauerwelle

Wintersport fällt in dieser Saison aus. Zumindest in Nürnberg. Aber nicht bei den Surfern auf der Dauerwelle. Sie kommen aus der ganzen Region und stürzen sich auch bei Minustemperaturen in die Pegnitz. Die Wellenanlage ist ein beliebter Treffpunkt für Surfer. Das Pilotprojekts des Vereins Dauerwelle hat sogar schon Nachahmer gefunden.

Dauerwelle ist Surfer-Treffpunkt im Winter

Etwa ein Dutzend unerschrockene Surferinnen und Surfer sind an diesem Abend ans Ufer der Pegnitz gekommen. Hinter den kahlen Bäumen am sogenannten Fuchsloch geht im Westen des Talgrunds gerade die Sonne unter. Hawaii in der Nürnberger Weststadt – nur ein ganzes Stück kälter. Die Lufttemperatur liegt knapp unter null Grad, das Wasser ist kaum wärmer. Peter Trakofler zwängt sich in seinen dicken Neoprenanzug. Die Kapuze lässt nur Augen, Mund und Nase frei.

Mehr Wasser, mehr Spaß für die Surfer

Die Bedingungen zum Surfen sind gut, meint der junge Sportler. Der Regen und die Schneeschmelze in den vergangenen Tagen haben die Pegnitz anschwellen lassen. "Wenn wir so viel Wasser haben, dann ist es viel spannender zu surfen als im Sommer", sagt Trakofler. Mehr Wasser bedeutet mehr Bewegungsfreiheit. "Und weil man mehr Gegendruck hat, kann man mit dem Board auch schärfere Kurven fahren."

Wintervergnügen ohne Elektrizität

Damit das funktioniert, steht Thorsten Keck mit einem Tablet am Ufer. Der Vorsitzende des Vereins "Dauerwelle Nürnberg" steuert damit, wie viel Wasser über das verstellbare Wehr in der Pegnitz fließt. Aktuell rauschen 16.000 Liter pro Sekunde durch die Anlage. Direkt dahinter entsteht von ganz alleine die perfekte Surferwelle. Sie ist etwa einen Meter hoch. "Die Welle bildet sich ausschließlich mit der Fließkraft des Wassers", sagt Keck. "Hier wird keine zusätzliche Elektrizität eingesetzt.".

Kurzer Ritt als Ausgleichssport

Ab in die Pegnitz – die Surfer stoßen sich von einer Betonstufe am Rand der Anlage ab und reiten die Welle. Die einen schaffen es, sich eine halbe Minute auf dem Brett zu halten. Die anderen stürzen schon nach wenigen Sekunden ins schäumende Wasser. Besonders beliebt ist das Surfen in der Dämmerung, erzählt Studentin Verena Schnepf. Seit einem Auslandsemester in Portugal surft sie. "Auch, wenn es kalt ist, macht es hier in Nürnberg richtig viel Spaß." Das Beste ist, sagt sie, dass sie in zwanzig Minuten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt.

Eine Attraktion im Pegnitzgrund

Es wird dunkler, inzwischen beleuchten Scheinwerfer die Anlage. Auf der Fahrradbrücke oberhalb der Anlage bleiben immer wieder Passanten stehen und staunen. Max Willauschus paddelt mit seinem Board ans Ufer. Er schnauft. Es ist anstrengend. "Aber für mich gibt es nach der Arbeit nichts Besseres, als in Nürnberg ein bisschen surfen zu gehen", sagt er und stellt sich für den nächsten Wellenritt an.

Verein hat rund 500 Mitglieder

Die Anlage ist im Dauerbetrieb. An sieben Tagen in der Woche wird gesurft, berichtet Vereins-Chef Keck. Dann sind immer ein Vereinsmitglied, das die Technik bedient, und ein Rettungsschwimmer vor Ort. Vor etwa einem Jahr wurde die künstliche Welle eingeweiht. Ein Pilotprojekt. Kosten: Rund drei Millionen Euro. Mitfinanziert von der Stadt Nürnberg, dem Freistaat und Sponsoren. Rund 500 Mitglieder hat der Verein Dauerwelle inzwischen, sagt dessen Vorsitzender Keck.

Die Anlage ist jedoch nicht nur für Vereinsmitglieder, sie ist offen für alle: "Bei uns ist jeder willkommen, auch jetzt im Winter. Immer sonntags haben wir öffentliche Surfzeiten", so Keck. Es kämen immer wieder Leute, die noch nie auf einem Surfbrett gestanden waren. "Wir zeigen ihnen, wie es geht. Und es schafft eigentlich jeder, hier schnell zum Surfen zu kommen."

Weitere Surf-Anlagen sind schon geplant

Die Interessenten kommen aus der ganzen Region. Bei Wettbewerben und Meisterschaften macht schon mal die deutsche Surferszene Halt in Nürnberg. Es ist bisher einmalig, eine stehende Flusswelle mit einem verstellbaren Wehr zu erzeugen. Die Wasser- und Anlagenbauer haben das System in Nürnberg erstmals ausprobiert. Inzwischen ist es soweit perfektioniert, dass es auch anderswo eingesetzt werden kann. "In Hannover ist nach gleichen Vorbild etwas gebaut worden", sagt Keck. Die Anlage soll in diesem Jahr noch eröffnet werden. Und weitere seien geplant.

Kaltes Hawaii mitten in der Stadt

Nach einer knappen Stunde im Wasser, wird es Peter Trakofler dann doch etwas kalt. Vor allen an den Füßen. "Man muss schon ein bisschen verrückt sein, hier im Wasser zu sein. Aber es lohnt sich definitiv. Das Erlebnis ist besonders", schwärmt er und trinkt eine Tasse heißen Tee. Dann geht's zum Aufwärmen nach Hause. Der Weg ist kurz, denn Nürnbergs kaltes Hawaii liegt ja mitten in der Stadt.