Wintersport versus Naturschutz im Biosphärenreservat Rhön

Wenn schon mal Schnee liegt in der Rhön, dann zieht es auch viele Menschen dorthin. Besonders rund um den Kreuzberg tummeln sich am Wochenende Skifahrer und Rodler. Und das darf auch so sein. Doch das Biosphärenreservat hat auch sensible Bereiche, wo der Naturschutz vorgeht. Darauf achten allein im bayerischen Teil der Rhön zehn Rangerinnen und Ranger.

Rangerin vermittelt zwischen Mensch und Natur

Zarah Greiner ist eine von Ihnen. Die studierte Geo-Ökologin verstärkt seit vergangenen August das Team derer, die von Amts wegen Flora und Fauna der Rhön im Blick haben. Genauso wie die Menschen, die sich mittendrin bewegen.

Jetzt im Winter liegt das Hauptaugenmerk von Zarah Greiner auf dem Wohl der Tiere. Damit sie ihre Winterruhe haben und der Mensch trotzdem bei Erholung und Freizeitgestaltung in der Natur nicht zu kurz kommt, kommt der Rangerin eine wichtige Vermittlerrolle zu. Ganz in olivgrün gekleidet, mit Stulpen über den wasserfesten Bergstiefeln, mischt sie sich unter die Touristen. Ihr Auftrag: "Besucherlenkung".

Langläufer und Wanderer auf einem Weg

Den Weg unterhalb des Heidelsteins teilen sich Wanderer und Langläufer: An den Rändern in jede Richtung eine Loipe, mittendrin ein drei bis vier Meter breiter Winterwanderweg. Normalerweise läuft alles reibungslos. Solange alle buchstäblich in der Spur bleiben, stört sich das Wild nicht daran. Denn die Tiere gewöhnen sich an die Nähe des Menschen, auch wenn sie nicht selten nur zehn oder 20 Meter daneben im Wald Unterschlupf gefunden haben.

Allerdings entstehen auf solchen Mischwegen nicht selten Konflikte zwischen den unterschiedlichen Nutzungsarten. Etwa, wenn Spaziergänger ihren Hund an der langen Leine führen, die sich dann schon mal quer über die Loipe spannt. Die Rangerin weist vorsichtshalber mal darauf hin. Man weiß ja nie.

Winter bedeutet Futterstress für Tiere

Als von der Loipe unterhalb des Heidelsteins plötzlich ein typischer Pinkelpfad in den Wald abzweigt, erklärt die Rangerin, warum das gar nicht geht. Auch wenn sich jemand nur wenige Meter vom Hauptweg aufhält, spüren die Tiere das und flüchten. Und genau das kostet sie Kraft, die sie im Winter nur begrenzt haben. Denn die verschneite Landschaft verringert ihr Nahrungsangebot. Futterstress heißt das im Fachjargon. Außerdem weiß Zarah Greiner, dass jede Spur im Schnee auch Neugierde weckt. Wenn irgendwo ein Stichweg abzweigt, sagt sie, gingen da immer wieder welche rein. Sei es, um einen vermeintlichen Abenteuerpfad zu erkunden oder einfach nur, um sich zu erleichtern.

Viele handeln nicht mutwillig

Solange der Weg im Wald verläuft, bleibt die Lage übersichtlich. Danach jedoch folgt wieder die weite Fläche der Langen Rhön. Die Sichtweite beträgt an diesem Tag höchstens 50 Meter. Und der Wind pfeift über die flachen Kuppen. Da kommt es immer wieder zu Schneeverwehungen, sodass man Wege und Loipen nicht mehr sicher erkennt. Zarah Greiner muss hier eine Familie stoppen, die im Begriff ist, ihre Wanderung auf einer reinen Langlaufloipe fortzusetzen. Sie zeigt ihnen, wo der Wanderweg in den Wald abweicht.

"Man kommt schneller vom Weg ab, als man denkt", sagt Michael Geier. Der Mann, der seit fast 30 Jahren die bayerische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates leitet, weiß, dass die meisten Abweichler nicht mutwillig handeln.

Schneeschuh-Wanderer können Tieren schaden

Und selbst wenn etwa Schneeschuh-Wanderer sich bewusst Wege abseits der gespurten Pfade suchen, so ist ihnen in der Regel unklar, dass sie damit den Tieren schaden könnten. Darüber aufzuklären, sei für die Rangerinnen und Ranger deshalb jetzt im Winter die vorrangige Aufgabe, sagt Michael Geier. Und er ist froh darüber, dass sich das Ranger-Team dank einer EU-Fördermaßnahme im vergangenen Sommer verfünffacht hat: von zwei auf zehn.

Rangerin hofft auf Einsicht bei Wintersportlern

Erwischt hat Zarah Greiner an diesem Tag noch keinen der berüchtigten Schneeschuh-Wanderer. Aber Spuren hat sie gesehen, wo sie nicht hingehören. Und die führen mitten in das Rückzugsgebiet der seltenen Birkhühner. Da kann sie nur verständnislos den Kopf schütteln. Was, wenn sie ihn erwischt hätte? "Als erstes hätte ich ihn da mal rausgewunken", sagt sie. Und ihm dann ruhig erklärt, weshalb es keine gute Idee ist, dort zu laufen. Als Rangerin könne Zarah Greiner eigentlich nur auf die Einsicht der "Umweltsünder" hoffen. Das funktioniere aber in aller Regel auch: "Wenn die Leute verstehen, was sie falsch gemacht haben, passen sie hoffentlich beim nächsten Mal besser auf."

Ranger sind keine Polizisten

Die Renitenten gebe es freilich auch, die nicht einsehen wollen, warum sie sich nicht frei in der Natur bewegen dürfen. Aber das sei die absolute Ausnahme. Denen kann die Rangerin dann lediglich ein Bußgeld androhen. "Wenn sie uns aber ihren Namen nicht nennen wollen, stehen wir ganz schön doof da", sagt Zarah Greiner. Vielleicht sehen sie den oder die noch ins Auto einsteigen und können sich die Nummer aufschreiben. Mehr geht nicht. Ranger sind ja auch nicht die Polizei.