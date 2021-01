BR24Live ab 11Uhr: Wintersport unter Corona-Auflagen

BR24Live fragt nach beim Liftbetreiber in Greising

Einer dieser Lifte ist der Skilift in Greising, ein kleiner Lift mit langer Tradition im Landkreis Deggendorf. Viele Kinder haben in den letzten Jahrzehnten auf dem Hang Skifahren gelernt. Der Betreiber Gerhard Reicheneder wollte seinen Lift stundenweise an Familien und maximal eine Kontaktperson vermieten, doch das zuständige Landratsamt Deggendorf verwies auf die 11. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und erklärte, dass gewerbliche Freizeitaktivitäten nicht zugelassen sind.

Im BR24Live erzählt Gerhard Reicheneder, warum er seinen Lift nun endgültig schließen wird.

Wie geht es weiter mit der 15-Kilometer-Regel?

Auch Ausflüge sind in der Corona-Krise teilweise eingeschränkt. In Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 gilt derzeit die sogenannte 15-Kilometer-Regel. Wer dort wohnt, darf sich etwa bei Ausflügen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern ab der Gemeindegrenze aufhalten. Betroffen sind unter anderem auch die Landkreise im Bayerwald, wie diese Übersicht zeigt.