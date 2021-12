Wintersportorte in Bayern: Verwirrung um 2G-Regeln

Bei den bayerischen Bergbahnbetreibern werden die Ergebnisse der Ministerkonferenz gestern zu Erleichterungen beim Zugang in die Wintersportgebiete unterschiedlich gehandhabt. Das Brauneck will am Samstag den Skibetrieb mit 2G starten. Auf der Zugspitze bleibt es bis auf Weiteres bei 2G plus, das bedeutet Genesene und Geimpfte müssen zusätzlich noch einen Corona-Test vorweisen. Bei dieser Regelung will die Bayerische Zugspitzbahn bleiben bis das Gesundheitsministerium die nächste Infektionsschutzmaßnahmenverordnung veröffentlicht. Die soll kommende Woche erscheinen, wenn am Mittwoch (15.12.) die geltende Regelung ausläuft.

Keine Einschränkungen bei Schleppliften und Sesselliften

Verena Altenhofen, Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, sagte dem BR, sie müssten auf Nachfrage beim Landratsamt die neue Verordnung abwarten. Darin sollen die neuen Bestimmungen konkretisiert werden. Neben der Frage der Zugangskontrollen mit 2G oder 2G Plus geht es auch um die erlaubte Auslastung der Bergbahnen. Schlepplifte und Sessellifte dürfen ohne Einschränkung der Kapazitäten betrieben werden.

Betrieb am Brauneck startet am kommenden Wochenende

Bei den Seilbahnen hat Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) gestern nach der Ministerrunde von 25 Prozent Auslastung gesprochen, dagegen gibt es Widerspruch von den Bayerischen Bergbahnbetreibern. Peter Lorenz, Geschäftsführer der Brauneckbahn wünscht sich eine praktikable Lösung auch in dieser Frage. Bei einer Vierer-Gondel wie im Falle der Brauneckbahn würden die Kabinen nur mit einem Fahrgast besetzt, kritisiert er.

Dem BR sagte Lorenz, dass das Skigebiet Brauneck in Lenggries mit der neuen Regel und 2G, also ohne zusätzlichen Test, am kommenden Wochenende den Betrieb aufnimmt.

Nebelhornbahn und Fellhornbahn starten Betrieb

Von den Bergbahnen im Allgäu gibt es nach Anfrage noch keine Information über konkrete Regelungen für den Skibetrieb. Die Nebelhornbahn und die Fellhornbahn wollen auch am Wochenende den Skibetrieb aufnehmen. Außerdem starten das Sudelfeld und das Skigebiet Spitzingsee am Wochenende in die Saison, die Jennerbergbahn in Berchtesgaden folgt am darauf folgenden Wochenende.

Rücknahme der strengeren 2G-plus-Regel

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hatte nach der Kabinettssitzung am Dienstag gesagt, mit der Rücknahme der 2G-plus-Regel unterstütze die Regierung die bayerischen Skigebiete, ohne die Infektionsrisiken zu erhöhen. Auch mit Blick auf die Konkurrenzsituation mit österreichischen Gebieten, in denen die 2G-Regel gilt, sei die Anpassung der Regelungen für den Wirtschaftsfaktor Wintersport notwendig.