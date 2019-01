Wintersport: Seilbahnen am Ochsenkopf laufen wieder

Nord- und Südbahn am Ochsenkopf sind von 9.00 bis 16.00 Uhr in Betrieb, heißt es seitens der Verantwortlichen. Auch die Anfängerlifte bei den Talstationen Nord und Süd sind von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Rodelbahn "Alpine Coaster" bleibt allerdings weiterhin geschlossen. Generell herrschen im Fichtelgebirge gute Pistenverhältnisse, auch die Loipen sind gespurt und gut nutzbar.

Skifahren am Kornberg

Aufgrund des starken Windes in den vergangenen Tagen mussten die beiden Seilbahnen am Ochsenkopf am Montag noch geschlossen bleiben. Den Betreibern war die Gefahr durch umstürzende Bäume zu groß. Nach Neuschnee in der Nacht ist auch am Kornberg der Skilift weiterhin wieder ab 13 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, auch die Ringloipe ist gespurt und in gutem Zustand