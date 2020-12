Wintersport in der Rhön mit Corona-Regeln und Polizeikontrollen

Nicht nur Teile Südbayerns, sondern auch Regionen in Franken sind momentan "weiß gezuckert". Am Kreuzberg in der Rhön liegen derzeit etwa 20 Zentimeter Schnee, rund um das rote Moor wurden mittlerweile schon Loipen gespurt. Viele haben das kalte Wetter in Unterfranken bereits genutzt, um beispielsweise Langlaufen zu gehen. Das ist, unter Einhaltung bestimmter Corona-Regeln, erlaubt – sorgt aber auch für Diskussionen.

Parkplatz am Roten Moor voll

Ein beliebtes Ziel für Wintersportler und gerade auch für Langläufer ist die Rhön. So haben einige noch kurz vor Jahresende ihre Wintersportausrüstung gepackt und sind dorthin gefahren. "Schöner Schnee hier in der Rhön. Gott sei dank geht ein bisschen was trotz Corona", sagte ein Besucher. Dass da "ein bisschen was geht", das war beim "Loipenzentrum Rotes Moor" in der Nähe von Bischofsheim sichtbar: Der Parkplatz war ständig komplett besetzt.

Daher parkten manche Besucher auch entlang der Straße. Eine größere Gruppenbildung konnte vor Ort aber nicht festgestellt werden. Die Besucher parkten, liefen ihre Runde und gingen danach wieder zurück zu ihren Autos.

Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Generell weist die unterfränkische Polizei darauf hin, dass Sport im Freien natürlich generell erlaubt ist. Die Abstände und Corona-Regeln müssten aber dennoch eingehalten werden. "Wir kontrollieren regelmäßig", heißt es von der Polizei. Auch das Landratsamt Rhön-Grabfeld weist Besucher darauf hin, dass sie sich auf Kontrollen einstellen müssten.

"Run" auf Skigebiete in Bayern

Offizielle Skigebiete sind in Zeiten des aktuell geltenden Corona-Lockdowns derzeit geschlossen, Skilifte fahren nicht. Darauf weisen etwa auch die Betreiber der Arnsberglifte bei Bischofsheim in sozialen Medien hin. Dortige Pisten seien für Tourengeher sowie für Ski- und Schlittenfahrer "aus gegebenem Anlass" gesperrt, heißt es in einem Facebook-Post.

Sport im Freien, also auch Wintersport, ist aber auch im aktuellen Corona-Lockdown nicht generell verboten. Einen regelrechten "Run" auf Skigebiete gab es kürzlich im Bayerischen Wald. Es seien "Szenen wie an einem normalen Skiwochenende", hieß es beispielsweise von einem Betreiber dort.