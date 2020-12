Wintersport im Lockdown: Kommt der Skitouren-Boom?

Leere Parkplätze, unpräparierte Pisten, in Bayerns Skigebieten herrscht zurzeit ungewohnte Ruhe. Der Lockdown lässt auch am verschneiten Lift alle Räder still stehen. Nun ist Bewegung und Sport gerade in Zeiten der Einschränkungen wichtig für Leib und Psyche - und so suchen viele Skifans nach einer Alternative zum klassischen "Lifteln".

Langfristiger Trend - kurzfristiger Boom

Schon lange vor Corona war Skitourengehen das seit Jahren am stärksten wachsende Segment des Wintersports, nicht zuletzt durch das Engagement des Alpenvereins. Ob man das Begehen von Pisten nun wirklich als "Skitour" definiert, darüber mag mancher streiten, doch es erfreut sich gerade bei "Touren-Novizen" größter Beliebtheit. Im Fachhandel war zuletzt eine erhöhte Nachfrage nach Tourenskiern zu spüren und woraus so mancher bereits Szenarien bedrohlicher Massen von Tourengehern in den Bergen heraufziehen sah.

Luggi Lacher von der Bergwacht Oberstdorf sieht das gelassen. Der Großteil der Toureneinsteiger würde sich ohnehin in bestehenden Skigebieten aufhalten, deren Infrastruktur auf weit größere Besuchermengen eingestellt sei, und die übrigen hielten sich zumeist an bekannte und etablierte Routen. Daneben bringe der Wegfall des regulären Pistenbetriebs eine ganz erhebliche Entlastung der Rettungskräfte mit sich.

Lawinengefahr: Bergwacht gibt Tipps

Einzig dem Punkt "Lawinengefahr" muss man in dieser Situation noch größere Aufmerksamkeit als sonst schenken. Wenn an Liften nicht präpariert wird, dann entfällt auch das präventive Absprengen von gefährlichen Lawinenhängen neben der Piste, das sonst für eine relative Sicherheit sorgt. Sprich: Auch auf der Piste herrscht die gleiche Lawinengefahr wie im freien Gelände!

Die Bergwacht hat daher drei Bitten an alle Tourenanfänger:

1. Geht zu Beginn kleine Touren und mit erfahrenen Begleitern.

2. Beachtet den lokalen Lawinenlagebericht.

3. Setzt euch intensiv, am besten in einem professionellen Kurs, mit der Funktion und Anwendung der LVS-Ausrüstung (Lawinen-Verschütteten-Suchausrüstung) auseinander - sie kann Leben retten.