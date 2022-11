Wintersport auf der grünen Wiese – Snowfarming in Oberstdorf

Voller Vorfreude schnallt sich Theresa Berktold die Langlaufski an: "Das ist super! Eine tolle Möglichkeit, daheim zu trainieren." Die Jugendtrainerin vom Skiclub Oberstdorf ist mit den jungen Nachwuchssportlern an diesem Nachmittag zum ersten Mal auf der Loipe. Obwohl noch kein Schnee gefallen ist und auch die Nächte noch zu warm sind, um Kunstschnee zu produzieren. "Snowfarming" macht es möglich.

Kunstschnee aus dem vergangenen Januar

Ende März hat das Team vom "Nordic Zentrum Oberstdorf" knapp 5.000 Kubikmeter Schnee eingelagert, rund 40.000 Euro wurden dafür investiert. Der Kunstschnee stammt aus der vergangenen Saison, wurde in den kalten Nächten Ende Januar produziert.

Für Oberstdorf war es der erste Versuch, Schnee über den Sommer zu retten. Andernorts gehört "Snowfarming" längst zur gängigen Praxis. Von Skandinavien über die Schweiz und Italien bis hin zu Slowenien: Viele bekannte Wintersportorte setzen seit Jahren auf das Übersommern von Schnee.

Weniger als ein Drittel Verlust in Ruhpolding

Auch in Bayern ist die Technik längst im Einsatz. Seit 2005 werden in Ruhpolding jedes Jahr durchschnittlich 14.000 Kubikmeter Schnee über den Sommer deponiert. Nach jahrelanger Erfahrung schaffe man es hier, dass jeweils nur 25-30 Prozent des Schnees über den Sommer schmelzen und verloren gehen, erklärt Alois Reiter von der Chiemgau Arena. Damit, so Reiter, gebe es jedes Jahr genug Schnee, um die Trainingsloipe frühzeitig zu präparieren.

So auch die Hoffnung in Oberstdorf. Doch schon im Sommer zeigten sich erste Sorgen: Der für das Schneedepot gewählte Standort lag täglich viele Stunden in der Sonne, die nebenliegende asphaltierte Rollerbahn strahlte zusätzlich Wärme ab. An der rund 50 Zentimeter dicken Schutzschicht aus Hackschnitzeln und Sägemehl zeigten sich immer wieder Risse, die neu verschlossen werden mussten.

Schnee im November wieder freigebaggert

Erst Ende November sanken die Temperaturen Richtung Gefrierpunkt und damit weit genug, um den Schnee freizulegen. Ein Bagger räumte Hackschnitzel und Sägemehl zur Seite, mit Hilfe einer Schneefräse und Traktoren wurde der übriggebliebene Schnee auf der Strecke verteilt und anschließend als Loipe präpariert.

Nun steht fest: Der Schnee reichte aus, um eine 900 Meter lange Loipe zu präparieren. Knapp 3.000 Kubikmeter, konkret 59 Prozent der eingelagerten Menge, sind noch übrig. Das ist weniger als erhofft, doch für den ersten Versuch sind die Verantwortlichen zufrieden. Nordic Zentrum-Geschäftsführer Florian Speigl: "Die Konsistenz des Schnees ist gut, also optimale Trainingsbedingungen hier für den Stützpunkt in Oberstdorf." Und genau darum geht es. Durch den eingelagerten Schnee sollen die heimischen Athleten und Nachwuchssportler möglichst früh im Jahr wieder auf Schnee trainieren können.

Spitzensportler setzen auf frühen Trainingsstart in Oberstdorf

Deutschlands südlichste Gemeinde ist bekannt für seine Nordischen Kombinierer. Spitzensportler wie Vinzenz Geiger oder Johannes Rydzek trainieren hier, viel Engagement fließt in die Nachwuchsförderung. Zwar habe man im Sommer die Möglichkeit mit Rollski auf der Rollerbahn zu trainieren, erklärt Speigl. Doch das Gefühl sei nicht vergleichbar. Um bei Wettbewerben um die Medaillen mitzulaufen, müssten die Athleten wieder ein Gespür fürs Gleiten entwickeln – und genau dafür brauche es ein möglichst frühes Training auf Schnee.

In Zeiten der Energiekrise "eine Ohrfeige ins Gesicht"

Kritik kommt vom Bund Naturschutz. Michael Finger aus Oberstdorf kritisiert, dass für eine kleine Zielgruppe ein "absolutes Luxusprodukt" eingelagert werde. Anstatt darauf zu warten, dass es in wenigen Wochen schneit, müsse beim Übersommern von Schnee ein Vielfaches der benötigten Menge produziert werden, um nach den heißen Sommertagen eine Loipe präparieren zu können.

Denke man an Energie und Kosten, die durch Produktion, Abdecken, Verteilen und Präparieren des extra dafür hergestellten Kunstschnees verursacht würden, sei das in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise für viele, wie "Champagner in den Gulli zu kippen – oder eine Ohrfeige ins Gesicht."

Snowfarming als Strategie gegen den Klimawandel

Professor Ralf Roth forscht mit seinem Team an der Deutschen Sporthochschule Köln schon seit Jahren zu nachhaltiger Sportentwicklung. In Oberstdorf, wo mit Hilfe des eingelagerten Schnees vor allem ein früherer Trainingsstart für die Athleten und den Nachwuchs gesichert werden soll, hält er das Übersommern von Schnee aus energetischer Sicht für vertretbar. Es sei völlig unstrittig, dass in Folge der globalen Erwärmung die natürliche Schneedecke weiter zurückgehen werde. Die Sportler könnten mit Hilfe des gebunkerten Schnees an ihrem Heimatort trainieren, müssten keine weiten Reisen ins Ausland oder auf Gletscher machen.

Roth erklärt: "Etwa 70 Prozent des CO2-Fußabdruckes erfolgen durch An- und Abreise. Also im touristischen Bereich, aber auch im Spitzensport-Sektor. Das heißt, die Reduzierung von Fahrten ist sozusagen in diesem Bereich der Treibhausgasemissionen der entscheidende Faktor.“ Demzufolge ließe sich der CO2-Fußabdruck mit Hilfe von Snowfarming sogar verringern.

Langlauf-Loipe lockt viele Menschen nach Oberstdorf

Der Trainingsbetrieb auf der neuen Loipe in Oberstdorf läuft bereits. Auch viele Privatpersonen möchten die neue Strecke testen und auf der bislang einzigen Loipe im Allgäu ihre Runden ziehen. Um den Andrang etwas steuern zu können, müssen sich Hobbysportler nun vorab über die Internetseite des Nordic Zentrums Oberstdorf anmelden.

Ob das Snowfarming in Oberstdorf ein einmaliger Versuch bleibt oder wiederholt wird, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung soll noch im Dezember fallen. Dann wäre es möglich, den neuen Schnee noch rechtzeitig zu produzieren – und ihn abgedeckt wieder über die heißen Sommermonate zu retten.