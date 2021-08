Wintersemester: Unis planen mit möglichst viel Präsenz

Komplett volle Hörsäle wird es auch im kommenden Wintersemester nicht geben – doch die Universitäten planen mit wesentlich mehr Präsenz als das bisher der Fall war.

Kleine Veranstaltungen in Präsenz

Katrina Jordan, Sprecherin der Universität Passau, sagt, dass die großen Veranstaltungen wohl weiterhin digital oder hybrid stattfinden werden: "Kleinere Veranstaltungen, Seminare beispielsweise, die so klassischerweise zwischen 20 und 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, da haben wir jetzt mit der neuen Abstandsregelung ganz gute Chancen, dass wir von denen einige mehr in Präsenz unterbringen werden." Denn die Staatsregierung hat kürzlich beschlossen, dass an Unis und Hochschulen kein Mindestabstand von 1,50 Metern mehr eingehalten werden muss, wenn die Inzidenz niedriger als 100 ist. Die starre Regelung hat die Unis bisher vor Probleme gestellt, weil auch in recht große Räume nur wenige Personen passten.

Hochschulen entscheiden selbst

Eine konkrete Abstandsregel gibt es für die Unis damit nicht mehr – allerdings sei es nicht Ziel, nun Vorlesungen mit Hunderten von Studierenden durchzuführen, so Wissenschaftsminister Bernd Sibler. "Mir geht es vor allem darum, dass die kleineren und mittleren Veranstaltungen gut durchgeführt werden können, die die von Diskussion, vom Austausch leben. Ich denke, gerade die großen Vorlesungen, die kann man auch weiter gut digital durchführen."

Was also genau wie stattfindet, entscheiden die Hochschulen selber. "Die Hochschulen kennen ihre Liegenschaften, ihre Veranstaltungssäle, ihr Mobiliar, was sie haben, selbst am besten, wir können hier schlicht keine pauschale Regelung seitens des Staates vorgeben", so Sibler.

Tests weiterhin kostenlos?

Die Universitäten und Hochschulen streben so viel Präsenz wie möglich an, sagt Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Universität Bayern e.V., der Bayerischen Universitätenkonferenz. Allerdings könne man noch keine hundertprozentige Planung machen, weil noch nicht alle Rahmenbedingungen klar seien. Unklar ist beispielsweise noch, wie genau man bei der sogenannten 3G-Regelung vorgehen wird, dass also nur Genesene, Geimpfte oder Getestete an die Unis kommen dürfen. Wie genau sie umgesetzt oder kontrolliert werden soll, muss noch geklärt werden.

Außerdem sei in Sachen Tests derzeit vieles im Fluss, sagt Minister Sibler. Hintergrund ist, dass derzeit diskutiert wird, die Tests ab Herbst nicht mehr kostenfrei für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten, weil sich dann jeder hätte impfen lassen können. Ob es möglicherweise extra Tests für Universitäten geben wird, wollte Sibler nicht beantworten. Man werde die Entwicklung beobachten und später solche Fragen klären. Generell wirbt Sibler dafür, dass sich Studierende impfen lassen.

Inzidenz im Blick

Auch was passiert, wenn die Inzidenzen steigen, ist nicht vollständig klar. Der aktuelle Beschluss sagt: Bei Inzidenzen über 100 gilt wieder die Abstandsregel von 1,5 Metern. Damit müssten viele Veranstaltungen wieder ins Digitale. Möglicherweise wird sich diese Vorgabe aber nochmal ändern, sagt Sibler: "Genau das ist ja die Debatte, die wir momentan haben, dass die Inzidenz vielleicht auch mit anderen Werten kombiniert wird, Stichwort Mortalität, Krankenhausbelastung, Hospitalisierung. All diese Dinge, die werden ja jetzt zeitnah bei Ministerpräsidentenkonferenzen weiterentwickelt."

Sibler möchte vermeiden, dass die Unis wieder komplett in die digitale Lehre zurück müssen. Dennoch stellen sich die Hochschulen weiterhin sehr darauf ein, flexibel reagieren zu müssen. So auch die Universität Augsburg, sagt Sprecherin Manuela Rutsatz. "Wir planen das von vornherein so, dass das ganze Semester relativ flexibel gestaltet werden kann. Und man je nach Pandemielage ins Digitale wechseln kann oder auch verstärkt in die Präsenzlehre wechseln kann."

Die Universitäten und Hochschulen rufen ihre Studierende auf jeden Fall dazu auf, wieder in die Städte zu kommen.