Wintersemester-Start an der FAU: Uni will Energie sparen

Zum Start des Wintersemesters beginnen 5.783 Studierende (Stand: 14.10.22) mit ihrem Studium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Damit ist die Zahl der Erst-Studenten im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent gestiegen. Aktuell sind 38.727 (Stand: 14.10.22) Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Damit erhöht sich die Zahl der Studierenden zum Wintersemester insgesamt um rund 1,1 Prozent.

Orientierung für Studien-Einsteiger an der FAU Erlangen-Nürnberg

Besonders beliebt sind die Fachrichtungen Data Science (Master), Medizintechnik (Master) und die "Modulstudien Naturale: Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit". Bei den Modulstudien handelt es sich um ein Angebot der Naturwissenschaftlichen Fakultät, bei dem Studierende ein Jahr lang in die verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächer schnuppern können, um sich danach besser entscheiden zu können, was sie studieren möchten. Das Angebot gibt es auch in den Geisteswissenschaften und wird dort gut angenommen, teilt die FAU auf BR-Anfrage mit.

Corona-Maßnahmen werden runtergeschraubt

Der Präsident der Universität Joachim Hornegger erklärte gegenüber dem BR, dass der Lehrbetrieb voraussichtlich ohne größere pandemiebedingte Einschränkungen in Präsenz stattfinden könne. Der Corona-Stab der FAU habe demnach grünes Licht gegeben und die allgemeine Maskenpflicht zu Beginn des Wintersemesters aufgehoben. Die Hörsäle werden wieder so besetzt werden können, wie vor Beginn der Pandemie. Eine Abstandsregelung gibt es nicht mehr.

Zu den vorhandenen Lüftungsgeräten werde regelmäßiges Fensteröffnen in den Räumen empfohlen, heißt es in einem Schreiben an Uni-Mitarbeiter und Studierende. Alleine die Corona-Satzung, die vor allem das Abhalten von Prüfungen und Lehrveranstaltungen etwa bei einem (Teil-)-Lockdown regelt, bleibt an der FAU weiterhin bestehen. Damit wolle die FAU flexibel auf aktuelle Ereignisse reagieren, so Präsident Hornegger weiter.

Energie-Krise: Sparmaßnahmen und Eigenverantwortung

Zum Energiesparen sind ab sofort sowohl die Mitarbeitenden als auch die Studierenden der FAU aufgefordert. FAU-Kanzler Christian Zens kündigte einen mehrstufigen Plan an. Die Raumtemperatur wird demnach - wie in allen öffentlichen Gebäuden des Freistaats - in Bürobereichen auf 20 Grad beschränkt. Andere Bereiche der Uni, wie zum Beispiel Lager- oder Technikräume, sollen lediglich frostfrei gehalten werden. Warmes Wasser wird es in den Toiletten der Universität nicht mehr geben.

Zudem sollen die Mitarbeiter und Studierenden selbst zum Energiesparen beitragen, Geräte nicht mehr im Standby-Modus laufen lassen und PCs abschalten, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Zum 31.10.2022 will die FAU Bilanz ziehen und prüfen, ob das Ziel, den Energieverbrauch unter dem Vorjahresniveau zu halten, erreicht wurde. In einem weiteren Schritt sollen bis Ende März 2023 beim Erdgas 15 Prozent, beim Strom fünf Prozent sowie bei der Fernwärme weitere 15 Prozent in den Gebäuden der Universität eingespart werden.