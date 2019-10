Neue Lehre an TH Deggendorf: Gesund Bauen, KI + Cyber Security

Einzigartiger Studiengang: Gesundes und nachhaltiges Bauen

Deutschlandweit einzigartig ist der neue Studiengang "Healthy and Sustainable Buidlings" (gesunde und nachhaltige Gebäude) an der THD am neuen "European Campus Rottal-Inn" in Pfarrkirchen. Wie Studiengangsleiter Professor Raimund Brotsack im BR-Gespräch sagte, halten sich die Menschen heutzutage die meiste Zeit in Gebäuden auf. Arbeiten, wohnen, leben - drinnen, statt draußen. "Die Umgebung ist ein Gebäude und hat einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden", so Brotsack.

Holz, Grün, Licht: Wohlfühlen in Gebäuden

Ausdünstungen, Kunststoff, Weichmacher, Klebstoffe, Farben, Lacke oder Möbel - all diese Dinge wirken sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Im Studiengang beschäftigen sich ab heute 65 Masterstudierende damit, inwieweit Materialien im Gebäude (auch technische, wie Heizung oder Belüftung) Einfluss auf den Menschen haben und was getan werden kann, damit sich die Einrichtung positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Brotsack verrät zum Start des Studiengangs: Zirbenholz beispielsweise senke den Puls, die Farbe Grün erinnere in Gebäuden an die Natur und wirke sich positiv aus, ebenso wie Tageslicht.