29.07.2020, 05:14 Uhr

Sibler gibt Ausblick auf das Wintersemester an Hochschulen

Die meisten Vorlesungen an den bayerischen Unis und Hochschulen sind vorbei - doch die Corona-Pandemie bleibt. Wie es im Herbst weitergeht, will Wissenschaftsminister Sibler am Nachmittag erklären. BR24 überträgt die Pressekonferenz live ab 13 Uhr.