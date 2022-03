Wintersaison im Fichtelgebirge: Positive Bilanz trotz Corona

Routiniert und gewissenhaft stellt Karl-Heinz Fischer die Skier seiner Kunden ein. Es geht deutlich ruhiger zu in seinem Verleih als noch vor wenigen Wochen. Die Ferien sind überall vorbei und das offizielle Saisonende ist für den kommenden Sonntag geplant. Auf die Frage, wie denn seine Bilanz ausfalle, sagt Fischer: "Besser als gedacht."

Hohe Nachfrage, zu wenig Personal

Es seien unglaublich viele Gäste in seine Skischule und seinen Skiverleih am Fuße des Ochsenkopfes gekommen, sagt Fischer. In die Karten habe ihnen auch gespielt, dass in Sachsen auch diesen Winter die Lifte stehen bleiben mussten. Doch es wäre deutlich mehr gegangen. Er musste viele Skikurse absagen. Der Grund: Personalmangel. Von seinen eigentlich 100 Skilehrerinnen und Skilehrern sind nur 35 geblieben. Das sorgte teilweise für Unmut bei den Gästen.

"Die Skilehrer haben sich in der Coronazeit teilweise anders orientiert, da kann man nichts machen und pro Kurs geht eben nur eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern", so Fischer. Sollte das so bleiben, will er seine Skikurse künftig nur mit fester Online-Buchung vorab anbieten. "Man muss aber auch sagen, es gab noch nie so viele Anfragen für Privatunterricht, wie in dieser Saison. Egal was es kostet. Wir sind hier noch immer verhältnismäßig günstig, im Vergleich zu anderen Regionen."

Trotz 2G: Erleichterung in Mehlmeisel

Auch knapp 15 Kilometer entfernt, in Mehlmeisel, an den Klausenliften, ist man zufrieden – und vor allem dankbar, dass die Schlepplifte, im Gegensatz zum Vorjahr, überhaupt fahren durften. Mitte Januar haben sie mit "zitternden Händen" begonnen und den Liftbetrieb gestartet, sagt Mehlmeisels Bürgermeister Kurt Tauber (Freie Wähler). Die Leute seien teilweise bis zur Straße gestanden, denn die Kontrollen am Kassenhäuschen haben etwas gedauert. Es sei auch für das Personal anfangs ungewohnt gewesen, Impfnachweis und Personalausweis zu verlangen, aber es habe sich eingespielt. Die 2G-Regelungen wurden insgesamt gut angenommen, so Tauber.

Weitere Pläne für das Familienland

Der Schnee war gut, über 35.000 Besucher waren da. Doch wirklich wett macht das die vergangene, verlorene Saison nicht. Die gemeindeeigenen Lifte kosten die Gemeinde rund eine Million Euro pro Skisaison. Der Corona-Ausfall war also ein herber Verlust für die Konsolidierungsgemeinde. "Von Gewinnen kann man bei so einem Betrieb nicht reden", so Tauber.

Erstmals konnte in dieser Saison auch das Kinder-und Familienland in Betrieb gehen. An einem kleinen Hang in unmittelbarer Nähe der Schlepplifte hilft der "Zauberteppich" – ein überdachtes Fließband – den kleinen Skifahrern wieder den Berg hinauf. Für die kommende Wintersaison ist geplant, auch dort ein eigenes Kassenhäuschen zu bauen und den Schlittenhang zu verbessern.

Karches: Maskenfrust und Hoffnung

Manche Lokale, wie das Waldrasthaus Karches, haben den Corona-Frust der Kundschaft zu spüren bekommen. Wirtin Vanessa Böttger verzeichnete einen deutlichen Rückgang bei den Besucherzahlen. Sie vermutet, dass die Gäste es leid waren, stets Maske tragen zu müssen sowie immer wieder Impfnachweis und Personalausweis vorzeigen zu müssen. "Es waren zwar viele unterwegs, aber wenige sind reingekommen", so Böttger. Dazu wurde der Parkplatz des Hauses meist von Wanderern und Langläufern blockiert. Teilweise hätten ihre Gäste deshalb Reservierungen kurzfristig storniert, weil sie keinen Platz fanden, so die Wirtin. Aktuell saniert sie die Küche des Hauses und hofft nun auf eine gute Sommersaison mit vielen Wanderern. "Die Hoffnung geben wir nicht auf, auch wenn ich das schon seit zwei Jahren sage!"

Übernachtung: Flexibilität und Spontanität gefragt

"Wir hätten nicht gedacht, dass kurzfristig noch kurzfristiger werden kann", sagt Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale des Fichtelgebirges. Teilweise hätten Gäste mittags angerufen und seien abends schon da gewesen. Noch liegen die amtlichen Zahlen nicht vor, doch an den Online-Abrufzahlen gemessen, erhole sich die Branche vom Einbruch des Coronawinters 2020/21, so Reb. Allerdings liege man noch unter dem Niveau des letzten Winters vor Corona. Die Urlauber hätten sich mit den jeweils geltenden Hygieneregeln in den Hotels und Gaststätten sowie an den Skiliften arrangiert. Andererseits hätten die Regeln und teilweise auch die Unterschiede von Bundesland zu Bundesland etliche Touristen davon abgehalten, in das Fichtelgebirge zu reisen. Es seien deswegen auch geplante Urlaube storniert worden.

Viele Tagestouristen im Fichtelgebirge

Zufrieden zeigt sich Tourismuschef Reb mit der weiter konstanten Zahl an Tagestouristen. Diese kämen vor allem an Sonnentagen aus einer Entfernung von bis zu 100 Kilometern zum Wintersport nach Nordostbayern. Dazu trage auch die Präsenz des Fichtelgebirges in den sogenannten sozialen Netzwerken bei. Wie Anna-Maria Wolf, zuständig für Social Media bei der Tourismuszentrale, berichtet, sei der Rücklauf vor allem auf Freizeittipps, Wanderangebote und Sonderaktionen wie die Winterwandertage gut.

Saisonende und Sommervorfreude

Aufgrund der milden Tagestemperaturen der vergangenen Tage haben einige Skilifte wie der Geiersberglift in Oberwarmensteinach und der Gehrenlift in Bischofsgrün den Betrieb wegen Schneemangels bereits einstellen müssen. Ein Betrieb der Schneekanonen lohnt sich allgemein kaum noch, da mittlerweile sämtliche Schnee-, Winter- und Faschingsferien in Bayern und anderen Bundesländern vorbei sind und nur noch die Einheimischen zum Skifahren kommen. Die Touristen fragen bereits jetzt für die Sommersaison an.