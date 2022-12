Wintersaison im Fichtelgebirge beginnt

Am Freitagvormittag beginnt offiziell die Wintersaison im Fichtelgebirge. Als erstes wird die Ochsenkopf Nordbahn von Bischofsgrün aus den Betrieb aufnehmen.

Südabfahrt derzeit offiziell noch gesperrt

Die dauerhaften Minusgrade in der letzten Woche ermöglichten seit vergangenem Samstag die Produktion von Maschinenschnee. Dieser wird als Unterlage für den Naturschnee auf den beiden Hauptabfahrten genutzt. Dazu kommt der in den letzten Tagen gefallene Neuschnee. Die beiden Ochsenkopfbahnen öffnen um 9 Uhr für die Wintersportler und sind bis 16 Uhr in Betrieb. Die Hauptabfahrt Nord ist nach Angaben von Betriebsleiter Andreas Schreyer bestens präpariert. Die Südabfahrt ist wegen zu geringer Schneeauflage derzeit noch offiziell gesperrt.

Rodelbahn an der Bleamlalm geöffnet

Der Anfängerlift am Skischulgelände der Talstation Süd in Fleckl wird dagegen ab Samstag laufen. Die Skischule Hottenroth bietet ab dem 17. Dezember ihre Kurse an. Ebenfalls am Samstag nehmen der Fleckllift und der Skilift an der Bleamlalm in Fichtelberg ihren Betrieb auf, so Andreas Munder von der Erlebnisregion Ochsenkopf. An der Bleamlalm sogar mit Flutlicht, außerdem ist dort auch die Rodelbahn geöffnet.

Schneehöhe für Präparieren der Loipen zu niedrig

Langlaufen ist im Fichtelgebirge offiziell noch nicht möglich, da die Schneehöhe für das Präparieren der Loipen noch zu niedrig ist. Allerdings ist das Skaten auf der oberen Ringloipe sowie der Gipfelloipe am Ochsenkopf bei etwa 20 Zentimetern Schneehöhe möglich. Alle anderen Langlaufloipen sind noch nicht in Betrieb.

Lage in Mehlmeisel und Bischofsgrün

Die Klausenlifte in Mehlmeisel haben in der Nacht zum Montag mit der Beschneiung begonnen. Da die Energiekosten für die Schneekanonen recht hoch sind, wird erstmal die rechte Hälfte des Skihanges mit Maschinenschnee ausgestattet und die Liftspur präpariert. Die Saison soll hier voraussichtlich am ersten Weihnachtsfeiertag beginnen, erklärt Bürgermeister Franz Tauber von der Gemeinde Mehlmeisel, die die Lifte betreibt. Ebenfalls an Weihnachten wird der Gehrenlift in Bischofsgrün starten. Ab dem 26. Dezember ist dort Skifahren tagsüber und bei Flutlicht möglich.

Skiverleihstationen am Ochsenkopf

Auch die Skischaukel Oberwarmensteinach mit Geiersberg und Hempelsberg wird ab dem Weihnachtswochenende Tag- und Flutlichtskilauf anbieten. Derzeit würden sie noch die Pisten und Skilifte vorbereiten, erklärt Betreiber Hermann Nickl. Die Skischule Nordbayern beginnt ab dem 26. Dezember mit Ski- und Snowboardkursen von Bischofsgrün aus. Geöffnet haben bereits jetzt die Skiverleihstationen rund um den Ochsenkopf. Keinen Lift- und Skibetrieb gibt es derzeit am Kornberglift bei Selb und am Tannenberglift in Immenreuth, dort liegt noch nicht genug Schnee.