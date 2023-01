"Winterliches Highlight": Lichterprozession in Pottenstein

Es ist der 6. Januar, Dreikönigstag. Wer an diesem Nachmittag mit dem Auto nach Pottenstein will, muss schon weit vorher nach einem Parkplatz Ausschau halten. Auf den offiziellen Plätzen neben der B470 stehen Reisebusse dicht an dicht, viele kleinere Zugangsstraßen und die Altstadt sind gesperrt. Selbst die Bundesstraße ist halbseitig zum Parkplatz umfunktioniert worden. Der Bedarf ist groß: Bis zu 20.000 Besucher werden erwartet – und damit fast dreizehnmal so viele Menschen wie in der Stadt überhaupt leben, sie hat knapp 1.500 Einwohner.

Nach der zwei Jahre langen coronabedingten Pause kann in Pottenstein der Abschluss der sogenannten "Ewigen Anbetung" erstmals wieder mit einem festlichen Umzug zelebriert werden. "Das ist das winterliche Highlight in Pottenstein", sagt Thomas Bernard vom Tourismusbüro Pottenstein über den kirchlichen Brauch.

1.500 Menschen nehmen an Prozession in Pottenstein teil

Bei leichtem Nieselregen startet die Prozession pünktlich um 17 Uhr an der katholischen Kirche St. Bartholomäus. Die Ministranten laufen vorneweg. Insgesamt beteiligen sich etwa 1.500 Menschen an dem festlichen Umzug, der von Gebeten und Kirchenliedern untermalt wird. Zeitgleich zücken die Besucher an den Straßenrändern ihre Smartphones und Kameras. An den Berghängen rund um die Stadt fangen derweil immer mehr Bergfeuer an zu brennen. Etwa eine halbe Stunde nach Beginn der Prozession leuchtet Pottenstein wie ein riesiges Lichtermeer. Mehr als 600 Bergfeuer haben Ehrenamtliche in wochenlanger Vorbereitung aufgebaut.

Brauch im Erzbistum Bamberg: Abschluss der "Ewigen Anbetung"

Mit der Lichterprozession geht in Pottenstein das Fest der "Ewigen Anbetung" zu Ende, ein Brauch der katholischen Kirche, der fest im Erzbistum Bamberg verankert ist. Zu ihm gehört auch die Stadt Pottenstein, wo sich zwei Tage lang Gemeindemitglieder zu Betstunden in der Kirche St. Bartholomäus versammelt hatten. Der Brauch an sich geht bis ins Jahr 1759 zurück, seit 1905 brennen in Pottenstein nach dem letzten Gebet zusätzlich die Feuer. Denn diese Prozession soll feierlich umrahmt werden, erklärt Bernard. "Und was liegt näher in so einem Felsenstädtchen wie Pottenstein? Dass man auf den Hängen Feuer anzündet und alles in einen schönen Lichterschein setzt."

"Wenn man das nicht mitmacht, dann fehlt etwas"

Während oben an den Hängen die Feuer knistern, schlängelt sich unten in der Innenstadt der Umzug durch die Straßen. Inzwischen haben sich viele Menschen vom Straßenrand der Prozession angeschlossen, die mit dem Einzug in die Kirche endet. Für manch einen Besucher hat dieser Moment eine hohe Bedeutung. "Wenn dann noch einmal ein Weihnachtslied gesungen wird, dann ist das für mich das Ende der Weihnachtszeit", sagt zum Beispiel Wally Diroff, die hier aufgewachsen ist und jedes Jahr für die Prozession in die Altstadt kommt. "Das gehört zu einem Jahr dazu. Wenn man das nicht mitmacht, dann fehlt etwas."