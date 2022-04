Winterliche Verhältnisse: Mehrere Unfälle in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hat es bis zum Samstagmittag etwa 15 glättebedingte Unfälle gegeben. Das teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mit.

Leichtverletzte im Landkreis Cham

In der Nähe von Zandt im Landkreis Cham prallten zwei Autos aufeinander, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Auch im Bereich Rimbach im Kreis Cham verletzten sich zwei Personen bei einem Unfall leicht. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, so die Polizei.

Betroffen waren neben dem Landkreis Cham, der Landkreis Neumarkt sowie der Raum Amberg und Regensburg.