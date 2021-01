Winterliche Rhön: nur wenige Besucher am Wochenende

Schneehöhen von 60 Zentimetern und mehr locken normalerweise viele Ausflügler in die Rhön. Am vergangenen Wochenende hielt sich der Andrang aber deutlich in Grenzen. Viele Wintersportfreunde sparten sich offenbar die Anreise.

Warnung: Lebensgefahr wegen Schneelast

So war beispielsweise der Großparkplatz am Kreuzberg am Sonntag höchstens zur Hälfte gefüllt. Am Kreuzberg-Sattel zwischen Kreuzberg und Arnsberg waren Rodler und Snowkiter zu sehen. Nur wenige Langläufer zogen auf der Kreuzberg-Loipe ihre Spuren.

Die Rhön GmbH mit Sitz in Wildflecken-Oberbach im Landkreis Bad Kissingen hatte zuvor vor Gefahren durch Schneebruch gewarnt. Wegen der hohen Schneelast an Bäumen könnten Äste herabstürzen und es bestehe Lebensgefahr.

Wenig Arbeit für die Bergwacht

Laut der Rettungsleitstelle in Schweinfurt gab es keine Unfälle von Wintersportlern in der Rhön. Die Bergwacht Bischofsheim hatte am Sonntag ihren Rettungsstützpunkt am Kreuzberg auch nicht besetzt. Die Ausflugsparkplätze in der hessischen Rhön blieben am Wochenende vorsorglich gesperrt.