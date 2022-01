Winterklausur: SPD will mit sozialen Themen punkten

Mit dem Gefühl von Rückenwind aus Berlin kommt heute im Münchner Landtag die 22-köpfige bayerische SPD-Fraktion zu ihrer Winterklausur zusammen. Ihr Vorsitzender, Florian von Brunn, findet, "dass die Ampel sehr gut gestartet" und "wirklich auch eine Alternative für Bayern" sei. Sie könnte durchaus die Möglichkeit bieten, "die CSU nach Jahrzehnten endlich von der Regierung abzulösen". Schließlich decke gerade die Kombination aus sozialen und ökologischen Themen, Wirtschaftskompetenz und Liberalität "ein ganz breites Spektrum der Bevölkerung ab".

Von Brunn sieht in Ampel eine Chance, Söder abzulösen

Von Brunn sieht eine Ampel in Bayern nach der Landtagswahl 2023 deshalb als "große Chance". Auch weil die CSU unter Markus Söder aktuell unter schlechten Umfragewerten zwischen 30 und 35 Prozent leide. Ob SPD-Fraktions-Chef Florian von Brunn 2023 auch selbst als Spitzenkandidat gegen Ministerpräsident Markus Söder antritt, dürfte bei der Klausur – zumindest inoffiziell – ebenfalls Thema sein.

Für bessere Löhne und Mieterschutz für alle

Am heutigen Dienstag, wird sich zunächst Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) zur Fraktionsklausur per Video zuschalten. Mit ihm geht es darum, auch im wirtschaftlich starken Bayern Möglichkeiten für verbesserte Arbeitsbedingungen aufzeigen. Etwa am Beispiel Niedriglöhne, die SPD fordert seit Jahren auch ein Tariftreuegesetz für Bayern oder der Ausbeutung bei Erntehelferinnen und Erntehelfern, so von Brunn. Am Nachmittag diskutieren die Abgeordneten dann mit Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter das Thema "Mieterschutz für alle".

Am Mittwoch wollen die Sozialdemokraten von Hamburgs Regierendem SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher hören, wie er erschwingliche Wohnungen im Neubau realisiert. Natascha Kohnen, die wohnungspolitische Sprecherin der Landtags-SPD, wird ihre Vorstellungen ebenfalls vortragen.

Für bessere Gesundheits- und Corona-Politik

Am Donnerstag diskutieren die Fraktionsmitglieder das Thema "Gute Gesundheitsversorgung für alle". Als Gast online dabei: die frühere bayerische Landtagsabgeordnete Sabine Dittmar, jetzt Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach. Dann wird auch breit die Corona-Politik der Staatsregierung besprochen. Schließlich, so Fraktions-Chef von Brunn, habe Ministerpräsident Markus Söder da seit der Bundestagswahl "eine Kehrtwende" hingelegt.

Söder solle sich endlich an die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz halten. So brauche man auch in Bayern 2Gplus in der Gastronomie. Sowohl um weitere Infektionen zu verhindern, als auch als Anreiz, sich boostern zu lassen, so von Brunn.