Winterklausur im Landtag: SPD diskutiert über Klimaschutzgesetz

Normalerweise verordnet ein Arzt einem angeschlagenen Patienten gerne einmal einen Tapetenwechsel, um wieder zu Kräften zu kommen. Angeschlagen, das ist spätestens seit der Landtagswahl auch die Landtags-SPD. 22 statt zuvor 42 Abgeordneten finden sich nach dem schwachen Wahlergebnis im Maximilianeum wieder. Jetzt ist Konsolidierung angesagt, auch finanziell. Deshalb verordnete sich die Fraktion statt Tapetenwechsel eine Klausur im Alltags-Umfeld: im Landtag statt im tiefverschneiten Schwaben.

Eine Klausurtagung im Kloster Irsee, seit über 40 Jahren, das war für die SPD eine besondere Tradition. "Es bluten unsere Herzen, dass wir da nicht mehr tagen können, zumindest in diesem Jahr, aus Kostengründen", bedauert der frühere Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher.

Arnold: Sind kein behandlungsbedürftiger Patient

Rinderspachers Nachfolger Horst Arnold will gar nicht erst zurückblicken. Er versucht die Dinge positiv zu sehen:

"Der Tapetenwechsel ist für unsere Klausur nicht unbedingt erforderlich. Wir sind erst im Oktober gewählt worden, so dass wir mit neuen Tapeten möglicherweise schon irritiert wären, zum anderen sind wir kein Patient, der behandlungsbedürftig ist." Horst Arnold, SPD-Fraktionsvorsitzender

Sacharbeit statt Wundenlecken hat sich die Fraktion für die drei Tage vorgenommen. Klimaschutz ist das heutige Thema. Denn als reichstes Bundesland müsse der Freistaat auch in Fragen der Nachhaltigkeit Vorreiter sein, heißt es von der SPD. Ein entsprechendes Klimaschutzgesetz will die Partei deshalb nun in den Landtag einbringen: eines, das nicht nur grün daherkommt, sondern mit sozialdemokratischen Akzenten.

Klimaschutz: Zuschüsse für Geringverdiener

Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass Menschen, die von Hartz IV oder Sozialhilfe leben, einen Zuschuss vom Staat bekommen, wenn sie sich neue, energiesparende Elektrogeräte anschaffen, erklärt der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn: "Wir fordern einen Zuschuss für ALGII-Empfänger von 150 Euro bzw. 200 Euro für Familien mit Kindern sowie die Möglichkeit, den Restbetrag in Kleinstraten abbezahlen zu können."

Den gleichen Zuschuss bekommen sollen auch Familien, die 60 Prozent unter dem Durchschnittseinkommen liegen. Zudem denkt die SPD an Menschen, die mindestens 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen.

Auch sollten laut SPD Sozialleistungsempfänger künftig Busse und Bahnen gratis nutzen dürfen. Nach aktuellen Plänen der Staatsregierung erhalten Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende ein kostenloses Ticket.

Gäste: Schulz und von Weizäcker

Impulsgeber und Gast bei der SPD-Winterklausur war Ernst Ulrich von Weizsäcker, einst SPD-Bundestagsabgeordneter und inzwischen Ehrenpräsident des Club of Rome. Von Weizäcker steht für Klimaschutz und Sozialdemokratie gleichermaßen.

Morgen will sich die Fraktion dann mit den Herausforderungen in der Arbeitswelt befassen und erklären, wie ein "Bayerischer Mindestlohn" aussehen könnte. Am Donnerstag steht zum Abschluss der Winterklausur dann – mit Ex-Kanzlerkandidat und Ex-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz - die EU im Fokus der Beratungen. Die Abgeordneten wollen über eine sozialdemokratische Agenda für die Zukunft der EU beraten – in gewisser Weise also über einen neuen Anstrich für einen angeschlagenen Patienten.